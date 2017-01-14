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Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе

, ИА "Амител"
По мнению Эрнста, претензии к новогодним программам идут от молодежной аудитории

Фото: sobaka.ru

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал формат новогодних программ, которые выходят в эфир в ночь на 1 января. Об этом пишет газета "Известия".

Гендиректор заявил, что претензии к форматам новогодних "огоньков" идут от молодежной аудитории. Между тем, основной зритель этих программ значительно старше.

"Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.

Кроме этого, руководитель Первого канала высказался и на счет появление Аллы Пугачевой в эфире. Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире. Эрнст отметил, что если новогодний "огонек" сделать "гиперстильным", то канал потеряет часть своих зрителей.

Как сообщалось ранее, в сети появилась петиция, в которой активисты просят руководство канала пересмотреть состав новогодних программ. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2017 08:53
- гость -

Муж вчера объясняет нашему семилетнему ребёнку, кто такая Кристина Орбакайте. И в конце - это дочь Аллы Пугачёвой. А я говорю ему, что для него Алла Пугачёва, как для нас Леонид Утёсов.

0  0
14.01.2017 09:08
- гость -

Ну дак получается вам уже за 45+? Или меньше? А если меньше и вы знаете Пугачеву, у вас к ней есть претензии? Т.е. получается формат новогодних передач значительно ниже 45+ и Эрнст все врет. А 7-летнего ребенка, которому Пугачева, как вам Утесов, тоже волнует эфир Первого канала в Новый год? И вызывает возмущение появление старых звезд, вместо смешариков?

0  0
14.01.2017 09:13
- гость -

такая же жирная и всем надоела?

0  0
14.01.2017 09:13
- гость -

целюлитное оливье-оригинально!

0  0
14.01.2017 09:14
ckfdf

Отношусь к поколению 45+.При этом вся пугачёвская гоп-компания не вызывает никаких эмоций кроме тошноты. И как-то так получается что Киркоров нравился до альянса с примадонной, Галкина так просто любил.Но после того как они связываются с Пугачёвой, с ними происходят какие-то метаморфозы. То ли самодовольство появляется, то ли ещё что. Но в творчестве резко теряют, а понты увеличиваются в разы. Думается что не в русской национальной традиции самодовольство и бахвальство, поэтому самопровозглашённых примадонн-королей-императоров на дух не переношу. Обидно что туда же катится Ургант, ну а Аллочка Михеева, постоянно балансирующая на грани "прелесть какая дурочка" и "ужас какая дура" тоже кроме тошноты не вызывает ничего, как и "секссимвол всех времён и народов" Нагиев. Так что, думается, сам формат передачи может быть и можно сохранить, а вот гопкомпанию пора менять. Впрочем это моё личное мнение.

0  0
14.01.2017 09:20
- гость -

Прокисший зловонный оливье. Буэ

0  0
14.01.2017 09:23
- гость -

А Казимир торчит от А.Б.Пугачевой. Первая сексуальная фантазия как никак.

0  0
14.01.2017 09:26
Пионер

Вся эта эстрадная тусовка не вызывает ничего, кроме чувства брезгливости. Желания смотреть это полуголубое тв нет абсолютно.

0  0
14.01.2017 09:34
- гость -

Ну если оливье по современному рецепту (вместо рябчика соевая колбаса и т.д.) то да, согласен. Продукт не лучшего качества и не первой свежести.

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