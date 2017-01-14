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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал формат новогодних программ, которые выходят в эфир в ночь на 1 января. Об этом пишет газета "Известия".
Гендиректор заявил, что претензии к форматам новогодних "огоньков" идут от молодежной аудитории. Между тем, основной зритель этих программ значительно старше.
"Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", — отметил Эрнст.
Кроме этого, руководитель Первого канала высказался и на счет появление Аллы Пугачевой в эфире. Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире. Эрнст отметил, что если новогодний "огонек" сделать "гиперстильным", то канал потеряет часть своих зрителей.
Как сообщалось ранее, в сети появилась петиция, в которой активисты просят руководство канала пересмотреть состав новогодних программ.
Комментарии
Муж вчера объясняет нашему семилетнему ребёнку, кто такая Кристина Орбакайте. И в конце - это дочь Аллы Пугачёвой. А я говорю ему, что для него Алла Пугачёва, как для нас Леонид Утёсов.
Ну дак получается вам уже за 45+? Или меньше? А если меньше и вы знаете Пугачеву, у вас к ней есть претензии? Т.е. получается формат новогодних передач значительно ниже 45+ и Эрнст все врет. А 7-летнего ребенка, которому Пугачева, как вам Утесов, тоже волнует эфир Первого канала в Новый год? И вызывает возмущение появление старых звезд, вместо смешариков?
такая же жирная и всем надоела?
целюлитное оливье-оригинально!
Отношусь к поколению 45+.При этом вся пугачёвская гоп-компания не вызывает никаких эмоций кроме тошноты. И как-то так получается что Киркоров нравился до альянса с примадонной, Галкина так просто любил.Но после того как они связываются с Пугачёвой, с ними происходят какие-то метаморфозы. То ли самодовольство появляется, то ли ещё что. Но в творчестве резко теряют, а понты увеличиваются в разы. Думается что не в русской национальной традиции самодовольство и бахвальство, поэтому самопровозглашённых примадонн-королей-императоров на дух не переношу. Обидно что туда же катится Ургант, ну а Аллочка Михеева, постоянно балансирующая на грани "прелесть какая дурочка" и "ужас какая дура" тоже кроме тошноты не вызывает ничего, как и "секссимвол всех времён и народов" Нагиев. Так что, думается, сам формат передачи может быть и можно сохранить, а вот гопкомпанию пора менять. Впрочем это моё личное мнение.
Прокисший зловонный оливье. Буэ
А Казимир торчит от А.Б.Пугачевой. Первая сексуальная фантазия как никак.
Вся эта эстрадная тусовка не вызывает ничего, кроме чувства брезгливости. Желания смотреть это полуголубое тв нет абсолютно.
Ну если оливье по современному рецепту (вместо рябчика соевая колбаса и т.д.) то да, согласен. Продукт не лучшего качества и не первой свежести.