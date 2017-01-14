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Песков рассказал, как Путин и "Вагнер" оказались на одной фотографии

, ИА "Амител"
По словам Пескова, фото было сделано на торжественном приеме в Кремле

Фото со страницы группы "Солдат Удачи" в "ВКонтакте"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказ о происхождении фотографии, на которой изображен Владимир Путин и руководитель частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин по прозвищу "Вагнер". Об этом пишет портал Regnum.ru.

По словам пресс-секретаря, фотография, которая появилась "ВКонтакте", была снята  на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. Песков уточнил, что в тот день глава российского государства  фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.

Этот прием состоялся еще 9 декабря прошлого года. Пресс-секретарь подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Однако Песков не знает, кто такой "Вагнер.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2017 10:26
- гость -

очередная деццкая отмазка- " какие-то дядьки подошли и решили сфотографироваться. Путин не решился отказать"

0  0
14.01.2017 10:36
- гость -

А правда, что хозяин "Вагнера" это повар-миллиардер гаранта? Как и компании "Интернет Технологии" или "Ферма Кремлевских Троллей"?

0  0
14.01.2017 10:40
- гость -

случайная фотография со случайными людьми Никто никого не знает

0  0
14.01.2017 10:52
- гость -

я - не я и жопа не моя...

0  0
14.01.2017 11:18
Сумрачный гений

- гость - 14 января 2017 г. 10:52 я - не я и жопа не моя...

Да про тебя мы в курсе, тут же другой вопрос

0  0
14.01.2017 11:22
Сумрачный гений

- гость - 14 января 2017 г. 10:26 очередная деццкая отмазка

Да какая отмазка, прямым текстом сказано, был приём героев, Уткин кавалер ордена Мужества, соответственно был на приёме. Ещё вопросы?

0  0
14.01.2017 11:28
- гость -

В чём трагедия,в чём позор?Почему молчит навальный?

0  0
14.01.2017 11:37
Rogue Stray

Чо за фунчоза в последнее время повылазила? Какие-то личные армии, частные военные компании... Такое ощущение, что какую-то фантастику читаешь...

0  0
14.01.2017 11:51
- гость -

боян

0  0
14.01.2017 11:52
Сумрачный гений

Вот и к нам пришла демократия - Фредерик Форсайт "Псы войны", читал в 90-х, навеяло

0  0
14.01.2017 11:55
- гость -

Между тем, отвечать на вопрос, за что именно Уткин получил орден на церемонии награждения-спикер Кремля не стал. Ордена «даются за мужество»,-ограничился Песков.

Известно, что частные армии находятся под запретом Уголовного кодекса на территории России.

По некоторым данным, содержание «группы Вагнера» может обходиться бюджету России от 5 до 10 миллиардов рублей.

0  0
14.01.2017 12:16
другой

"Псы войны"

отличное чтиво, хороший вкус

0  0
14.01.2017 12:18
- гость -

Не пойму, что значит Частная военная компания? Как она может быть частной, если они запрещены? А если так, то почему за счёт бюджета? Это узаконенная коррупция в кремле? И чем компанейщики занимаются? А какой мужественный поступок совершил Уткин? Приказ о награждении Путин ведь подписывает, там должно быть за что, Песков читать не умеет? А может из бюджета ещё много каких-то компаний запрещённых в России деньги получают? а в стране ПМ нищенский, минимальная з/п позорнее некуда, а жильё в ипотеке, только для компаний чайкиныхбастрыкиных подавайте бесплатное. Что за дела воровские?

0  0
14.01.2017 12:19
- гость -

Блииин, не Кремль, а ОПГ.

0  0
14.01.2017 12:22
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 12:18

Почитай про частные военные организации в США на досуге. Тупости поубавится.

0  0
14.01.2017 12:30
Сумрачный гений

другой 14 января 2017 г. 12:16 отличное чтиво, хороший вкус

Да ладно, тогда только открыл для себя мировую литературу. Так же на памяти Гарольд Роббинс "Пират" и "Авантюристы" из того цикла чтения... Теперь к сожалению времени хватает только на интернет

0  0
14.01.2017 12:37
12:18

а ну не гавкай на Нашего лигитивного!

0  0
14.01.2017 12:55
СашОК

Ну-ну... "Наших там нет". "Военная форма продается на каждом углу". Одной фразой как в кино: "Кто он такой этот потерпевший? куда он пошел?" Скоро будут откровения, полагаю что Гааге...

0  0
14.01.2017 13:13
Сашку

Ты опять в мечтах. Чо, безвиз уже дали?

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14.01.2017 13:17
Сумрачный гений

СашОК 14 января 2017 г. 12:55 Ну-ну... "Наших там нет".

Ваших точно там нет, они бежали в начале 2014 года задрав хвост )))

0  0
14.01.2017 13:17
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 12:22 А в УК Пендостана тоже есть статьи:

ст. 208 (участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства, срок — до десяти лет лишения свободы); ст. 226.1 (незаконное перемещение военной техники и оружия через границу, срок – до 12 лет лишения свободы); ст. 359 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях на территории другого государства, срок до 15 лет лишения свободы)?

0  0
14.01.2017 14:05
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 12:22

Почитай про частные военные организации в России на досуге. Тупости поубавится.

0  0
14.01.2017 14:11
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 13:17

Ты окуда спрыгнул, что они незаконные? С дуба упал?

0  0
14.01.2017 14:24
- гость -

Сумрачный гений зарегистрированный 14 января 2017 г. 11:22 больше годабольше 1000 сообщений - гость - 14 января 2017 г. 10:26 очередная деццкая отмазка

Да какая отмазка, прямым текстом сказано, был приём героев, Уткин кавалер ордена Мужества, соответственно был на приёме. Ещё вопросы?

Слушай, а у меня тоже орден Мужества есть, это что, я могу так запросто в кремль сгонзать с Барнео и с путей сфоткаться?

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14.01.2017 14:33
- гость -

Слушай, а у меня тоже орден Мужества есть, это что, я могу так запросто в кремль сгонзать с Барнео и с путей сфоткаться? Можете, если обходитесь бюджету в 5-10 миллиардов рубликов

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14.01.2017 15:16
Сумрачный гений

- гость - 14 января 2017 г. 14:24 Слушай, а у меня тоже орден Мужества есть, это что, я могу так запросто в кремль сгонзать

Если пригласят, то наверное да

ЗЫ Меня не спрашивай, я то не герой (пацифист обыкновенный)

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14.01.2017 16:05
ckfdf

А мне думается что поменьше пресс-секретарю Президента нужно оправдываться. Какой-нибудь блоХер, который никто и звать никак делает вброс, ну и пусть делает, это называется троллинг. А лучшая борьба с троллингом - игнор. И негоже целому пресс-секретарю опускаться до комментирования вбросов дерьма на венилятор.

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14.01.2017 16:11
- гость -

ckfdf зарегистрированный 14 января 2017 г. 16:05 А мне думается что поменьше пресс-секретарю Президента нужно оправдываться.

Ага, что бы не сболтнуть лишнего, как с мощнейшим иформационным вбросом))

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