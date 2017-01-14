Фото со страницы группы "Солдат Удачи" в "ВКонтакте"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказ о происхождении фотографии, на которой изображен Владимир Путин и руководитель частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин по прозвищу "Вагнер". Об этом пишет портал Regnum.ru.
По словам пресс-секретаря, фотография, которая появилась "ВКонтакте", была снята на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. Песков уточнил, что в тот день глава российского государства фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.
Этот прием состоялся еще 9 декабря прошлого года. Пресс-секретарь подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Однако Песков не знает, кто такой "Вагнер.
Комментарии
очередная деццкая отмазка- " какие-то дядьки подошли и решили сфотографироваться. Путин не решился отказать"
А правда, что хозяин "Вагнера" это повар-миллиардер гаранта? Как и компании "Интернет Технологии" или "Ферма Кремлевских Троллей"?
случайная фотография со случайными людьми Никто никого не знает
я - не я и жопа не моя...