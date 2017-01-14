Фото со страницы группы "Солдат Удачи" в "ВКонтакте"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказ о происхождении фотографии, на которой изображен Владимир Путин и руководитель частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин по прозвищу "Вагнер". Об этом пишет портал Regnum.ru.

По словам пресс-секретаря, фотография, которая появилась "ВКонтакте", была снята на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. Песков уточнил, что в тот день глава российского государства фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.

Этот прием состоялся еще 9 декабря прошлого года. Пресс-секретарь подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Однако Песков не знает, кто такой "Вагнер.