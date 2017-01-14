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Семь ледовых переправ в настоящее время действуют в Алтайском крае. За последние сутки была открыта еще одна переправа в Усть-Пристанском районе. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

Действующие переправы в Алтайском крае:

река Обь — Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, 5 тонн) с 09.12.2016;

река Обь — Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, 3 тонны) с 12.12.2016.

река Алей – Калманский район (села Усть-Алейка – правый берег реки Алей, 10 тонн) с 28.12.2016;

река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, 2 тонны) с 29.12.2016;

река Обь — Шелаболихинский район (село Иня – село Шелаболиха, 2,5 тонны) с 11.01.2017;

река Катунь – Советский район (село Шульгинка — поселок Амурский, 30 тонн) с 12.01.2017;

река Обь — Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань — село Чеканиха, 10 тонн) с 13.01.2017.