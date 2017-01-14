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Бывший зять королевы Великобритании Елизаветы II, экс-супруг принцессы Маргарет, первый лорд Сноудон Энтони Армстронг-Джонс умер в Великобритании. Об этом пишет Lenta.ru.

Как сообщается, лорд умер в своем доме в Кенсингтоне. Ему было 86 лет. Пока неизвестно, когда и где его похоронят.

Скончавшийся был популярным фотографом. Он фотографировал королевскую семью, а также других популярных личностей.