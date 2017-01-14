Фото: pixabay.com
Бывший зять королевы Великобритании Елизаветы II, экс-супруг принцессы Маргарет, первый лорд Сноудон Энтони Армстронг-Джонс умер в Великобритании. Об этом пишет Lenta.ru.
Как сообщается, лорд умер в своем доме в Кенсингтоне. Ему было 86 лет. Пока неизвестно, когда и где его похоронят.
Скончавшийся был популярным фотографом. Он фотографировал королевскую семью, а также других популярных личностей.
Комментарии
Горе-то какое.
это офигеть как важно. когда умер Герой Советского Союза Игорь Волк, амик ничего не написал