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Посол России в США Сергей Кисляк сделал приглашение администрации избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января. Об этом пишет "Российская газета".

Такое приглашение прозвучало во время телефонного разговора между послом и советником Дональда Трампа. Пока неизвестно приедет ли представитель Белого дома в Астану или нет.

Отметим, что ранее команда Барака Обамы была "демонстративно исключена" из участия в переговорах, которые организуют Россия, Турция и Иран.