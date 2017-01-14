Фото: rusnow.ru
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: "по крайней мере в течение некоторого времени". Об этом пишет "ТАСС".
По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.
"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" — сказал избранный президент.
Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.
Комментарии
Санкции РФ только на пользу по словам путина, поэтому можно смело прогнозировать "существенное улучшение" в экономике России, ну и Обама уже не будет гадить в подъездах, если конечно Трамп не заменит.
"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?"
Россия помогает штатам? И делает хорошие вещи америкосам? А тсарь то не в курсе...
Жаль, ножки Буша так и останутся недоступным дефицитом.
Хотелось бы услышать мнение главного "трампопозитиФФщика" нашего ресурса,боси14.
По данным американского издания The Washington Post, формируемая в настоящее время администрация избранного президента США Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане под эгидой России. При этом администрация Барака Обамы, как пишет издание, "подчеркнуто исключена" из числа участников предстоящей встречи, которую Россия организует совместно с Сирией, Турцией и Ираном.
СашОК 14 января 2017 г. 13:11 А откуда ему знать, что в облигациях США почти полбюджета России? Он же не лучший банкир или министр экономики?
Прошел год. США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками.
похоже опять какое то ЧМО Мы пригрели на Нашей груди-не?
А как же "Америка наш!"?
По-ходу танец под песню "американбой" будет приравнен к ИГИЛУ(запрещённому в россии)!
По состоянию на 01 декабря 2016 года в России действуют 586 коммерческих банков. Кому эти банки принадлежат? Кто в этих банках хранит вклады?
Хозяева банков и их основные вкладчики - олигархат по списку ФОРБС и еще 20% высокооплачиваемого населения.
80% населения вкладов в банках не имеют. Многие из этих 80% попадают на "кредитную иглу" из-за крайней нужды и ура-патриотической рекламы лезущей в глаза и уши населения из всех теле-радио "щелей". Жить то всем хочется по людски.
Когда 80% населения не имеют вкладов в БАНКАХ, 10% - жирует, а еще 10% откладывает хоть какую то заначку на черный день, такое государство непременно развалится.
Еще Конфуций предупреждал человечество о том, что если в ГОСУДАРСТВАХ доходы "высших" (правителей) станут превышать доходы "низших" (просотолюдинов) в 5-6 раз, то такие государства разрушаются (зачем такое государство нужно народу).
Пусть каждый сравнит доходы Сечино-Шувалово-Дворковичей-Мединских и им подобных (разве они не читали Конфуция в ВУЗах, а также перед защитой своих пустых и никому не нужных кандидатских да докторских диссертаций?). По каким причинам их доходы превышают наши в СОТНИ и даже тысячи раз?
Все мы вышли из "советской шинели" и всего 20 с небольшим лет назад. Откуда у этой 5-10 процентной кучки появились капиталы сравнимые с капиталами семейств БУРЖУИНОВ накапливаемые СТОЛЕТИЯМИ? Они что, все сплошь НОБЕЛЕВСКИЕ лауреаты?
BOSS2014-Это белопузый крикун(возможно платный). На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д.
Так-то США - не президентская республика, и даже если бы Трамп сильно хотел отменить санкции 21 января 2017 года - у него ничего не получилось бы. А с течением времени это вполне реально.
И ваще, Трамп - красавчик только за то, как он на прессухе отбрил CNN и BuzzFeed
На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д. ++++++++++++ Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.
казложоев он
14.01.2017 13:37 - гость -
Путинская вертикаль власти. Divide et impera. Разделяй и властвуй.
В широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством.
1. нет ничего более постоянного , чем временно 2. если санкции поставить правильно , они стоят долго. * В принципе ,помогает нам подниматься с колен - всё по фэн-шую нашего президента и правительства.
- гость - 14 января 2017 г. 13:37 80% населения вкладов в банках не имеют.
Вы в отделения банков хоть раз заходили, прежде чем гнать полнейшую чушь?
Только наивные ждут от Трампа снятие антироссийских санкций))))
Последняя надежда "Заграница нам поможет(типа Трамп)" трещит по швам. Прежде чем звИздеть об этом на всех уровнях, надо было почитать Ильфа и Петрова. Остапу заграница не помогла.
CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 13:46 Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.
Расскажите, как вы считали его ники. Вы всех по ай-пи вычисляете, да ?
14.01.2017 13:52 - гость -
И что там интересного,в отделениях банка? Люди мешками несут вклады? Там много за чем стоят.
ПРОГНОЗ ОТ ЦЕНТРА СУЛАКШИНА В 2017 году на экономику России будут оказывать влияние те же негативные факторы, которые действуют на протяжении последних нескольких лет: — никаких реформ и стратегии преобразования страны; — сохранятся санкции, сдерживающие экономический рост страны. Это будет вызвано как невыполнением Минских соглашений, так и военной операцией России в Сирии, новые санкции будут вызваны хакерской активностью России; — низкие цены на нефть, которые по примеру 80-х еще длительное время будут держаться на ограниченном уровне; — Кремль выберет стратегию развития по Кудрину, при которой ставка будет сделана не на стимулирование экономики, а на сдерживание роста за счет режима экономии; — Центральный банк будет занят вопросами обеспечения низкого уровня инфляции, попыткой довести ее до таргетного значения, чисткой банковского сектора; — перед властью как и в предыдущий год остро будет стоять вопрос наполнения бюджета: объемы добычи нефти сократятся, если рост цен на нефть и будет, то весьма незначительный, бюджет будет нуждаться в новых источниках дохода, которые правительство рассчитывает получить за счет населения. 2017 год станет очередным периодом застойных явлений в российской экономике, когда идея трансформации экономики будет сведена к триумфальному возвращению к сырьевой модели, от которой впрочем никто и не отходил. Нефть немного подрастет, и это вселит оптимизм в государственную власть, для которой реформы страшнее медленного сползания в пропасть третьесортной страны, экономика которой явно не соответствует ни размерам государства, ни ее потенциалу.
Гость 14 января 2017 г. 14:00
Мешками вы бред свой несете, а там люди нормальные
"США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками."
а может все-таки РД-180 и титан? "40% деталей Boeing импортирует из России. Airbus зависит от России на 60%."
- гость - 14 января 2017 г. 13:57 Последняя надежда "Заграница нам поможет
А чо, когда-то нам заграница помогала? Окстись и стукнись 3 раза лбом об косяк )
СЛОВЕСТНЫЙ ПОНОС ЖЕРТВЫ ГАЙДАРОВСКОГО АБОРТА.
Статью можно не читать, как и не смотреть несползающих с экранов комментаторов - мудрее ниже сказанного гениальным стратегом президента НЕТ!
Алексей Кудрин начал свое выступление на Гайдаровском форуме с неутешительного заявления: "сейчас экономика России развивается хуже, чем во времена застоя в СССР...
...Мы должны создать на территории России 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы с мировыми», — подчеркнул он...
...В заключение Кудрин подчеркнул, что без повышения уровня доверия граждан к власти достижение целевых показателей и создание новой системы экономики просто невозможно".
Заключительная фраза подвела итог титанического напряжения мысли всего форума и дала справедливую оценку вероятности выполнения его планов!
НОЛЬ!
http://worldcrisis.ru/crisis/2565091