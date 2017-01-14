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Новости

Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время

, ИА "Амител"
Кремль должен доказать свою пользу в борьбе с терроризмом, считает Трамп

Фото: rusnow.ru

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: "по крайней мере в течение некоторого времени". Об этом пишет "ТАСС".

По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.

 "Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" — сказал избранный президент.

Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.01.2017 13:09
- гость -

Санкции РФ только на пользу по словам путина, поэтому можно смело прогнозировать "существенное улучшение" в экономике России, ну и Обама уже не будет гадить в подъездах, если конечно Трамп не заменит.

0  0
14.01.2017 13:11
СашОК

"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?"

Россия помогает штатам? И делает хорошие вещи америкосам? А тсарь то не в курсе...

0  0
14.01.2017 13:11
- гость -

Жаль, ножки Буша так и останутся недоступным дефицитом.

0  0
14.01.2017 13:17
CALIBR

Хотелось бы услышать мнение главного "трампопозитиФФщика" нашего ресурса,боси14.

0  0
14.01.2017 13:19
- гость -

По данным американского издания The Washington Post, формируемая в настоящее время администрация избранного президента США Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане под эгидой России. При этом администрация Барака Обамы, как пишет издание, "подчеркнуто исключена" из числа участников предстоящей встречи, которую Россия организует совместно с Сирией, Турцией и Ираном.

0  0
14.01.2017 13:20
- гость -

СашОК 14 января 2017 г. 13:11 А откуда ему знать, что в облигациях США почти полбюджета России? Он же не лучший банкир или министр экономики?

0  0
14.01.2017 13:21
- гость -

Прошел год. США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками.

0  0
14.01.2017 13:21
- гость -

похоже опять какое то ЧМО Мы пригрели на Нашей груди-не?

0  0
14.01.2017 13:26
Rogue Stray

А как же "Америка наш!"?

0  0
14.01.2017 13:29
- гость -

По-ходу танец под песню "американбой" будет приравнен к ИГИЛУ(запрещённому в россии)!

0  0
14.01.2017 13:37
- гость -

По состоянию на 01 декабря 2016 года в России действуют 586 коммерческих банков. Кому эти банки принадлежат? Кто в этих банках хранит вклады?

Хозяева банков и их основные вкладчики - олигархат по списку ФОРБС и еще 20% высокооплачиваемого населения.

80% населения вкладов в банках не имеют. Многие из этих 80% попадают на "кредитную иглу" из-за крайней нужды и ура-патриотической рекламы лезущей в глаза и уши населения из всех теле-радио "щелей". Жить то всем хочется по людски.

Когда 80% населения не имеют вкладов в БАНКАХ, 10% - жирует, а еще 10% откладывает хоть какую то заначку на черный день, такое государство непременно развалится.

Еще Конфуций предупреждал человечество о том, что если в ГОСУДАРСТВАХ доходы "высших" (правителей) станут превышать доходы "низших" (просотолюдинов) в 5-6 раз, то такие государства разрушаются (зачем такое государство нужно народу).

Пусть каждый сравнит доходы Сечино-Шувалово-Дворковичей-Мединских и им подобных (разве они не читали Конфуция в ВУЗах, а также перед защитой своих пустых и никому не нужных кандидатских да докторских диссертаций?). По каким причинам их доходы превышают наши в СОТНИ и даже тысячи раз?

Все мы вышли из "советской шинели" и всего 20 с небольшим лет назад. Откуда у этой 5-10 процентной кучки появились капиталы сравнимые с капиталами семейств БУРЖУИНОВ накапливаемые СТОЛЕТИЯМИ? Они что, все сплошь НОБЕЛЕВСКИЕ лауреаты?

0  0
14.01.2017 13:44
- гость -

BOSS2014-Это белопузый крикун(возможно платный). На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д.

0  0
14.01.2017 13:44
Кока-кольщик

Так-то США - не президентская республика, и даже если бы Трамп сильно хотел отменить санкции 21 января 2017 года - у него ничего не получилось бы. А с течением времени это вполне реально.

И ваще, Трамп - красавчик только за то, как он на прессухе отбрил CNN и BuzzFeed

0  0
14.01.2017 13:46
CALIBR

На других ресурсах под кличкой Петрович, Михалыч, патриот, и.т.д. ++++++++++++ Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.

0  0
14.01.2017 13:48
- гость -

казложоев он

0  0
14.01.2017 13:50
- гость -

14.01.2017 13:37 - гость -

Путинская вертикаль власти. Divide et impera. Разделяй и властвуй.

В широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством.

0  0
14.01.2017 13:50
CALIBR

1. нет ничего более постоянного , чем временно 2. если санкции поставить правильно , они стоят долго. * В принципе ,помогает нам подниматься с колен - всё по фэн-шую нашего президента и правительства.

0  0
14.01.2017 13:52
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 13:37 80% населения вкладов в банках не имеют.

Вы в отделения банков хоть раз заходили, прежде чем гнать полнейшую чушь?

0  0
14.01.2017 13:55
- гость -

Только наивные ждут от Трампа снятие антироссийских санкций))))

0  0
14.01.2017 13:57
- гость -

Последняя надежда "Заграница нам поможет(типа Трамп)" трещит по швам. Прежде чем звИздеть об этом на всех уровнях, надо было почитать Ильфа и Петрова. Остапу заграница не помогла.

0  0
14.01.2017 13:58
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 13:46 Я пытался пересчитать на пальцах всех мои внуков его НИКи - не хватило.

Расскажите, как вы считали его ники. Вы всех по ай-пи вычисляете, да ?

0  0
14.01.2017 14:00
Гость

14.01.2017 13:52 - гость -

И что там интересного,в отделениях банка? Люди мешками несут вклады? Там много за чем стоят.

0  0
14.01.2017 14:03
- гость -

ПРОГНОЗ ОТ ЦЕНТРА СУЛАКШИНА В 2017 году на экономику России будут оказывать влияние те же негативные факторы, которые действуют на протяжении последних нескольких лет: — никаких реформ и стратегии преобразования страны; — сохранятся санкции, сдерживающие экономический рост страны. Это будет вызвано как невыполнением Минских соглашений, так и военной операцией России в Сирии, новые санкции будут вызваны хакерской активностью России; — низкие цены на нефть, которые по примеру 80-х еще длительное время будут держаться на ограниченном уровне; — Кремль выберет стратегию развития по Кудрину, при которой ставка будет сделана не на стимулирование экономики, а на сдерживание роста за счет режима экономии; — Центральный банк будет занят вопросами обеспечения низкого уровня инфляции, попыткой довести ее до таргетного значения, чисткой банковского сектора; — перед властью как и в предыдущий год остро будет стоять вопрос наполнения бюджета: объемы добычи нефти сократятся, если рост цен на нефть и будет, то весьма незначительный, бюджет будет нуждаться в новых источниках дохода, которые правительство рассчитывает получить за счет населения. 2017 год станет очередным периодом застойных явлений в российской экономике, когда идея трансформации экономики будет сведена к триумфальному возвращению к сырьевой модели, от которой впрочем никто и не отходил. Нефть немного подрастет, и это вселит оптимизм в государственную власть, для которой реформы страшнее медленного сползания в пропасть третьесортной страны, экономика которой явно не соответствует ни размерам государства, ни ее потенциалу.

0  0
14.01.2017 14:03
- гость -

Гость 14 января 2017 г. 14:00

Мешками вы бред свой несете, а там люди нормальные

0  0
14.01.2017 14:04
Русский

"США уже не знали как остановить сухогрузы с гречкой и брюквой, наводнившие американские порты. Зато американский народ встречал их российскими флажками."

а может все-таки РД-180 и титан? "40% деталей Boeing импортирует из России. Airbus зависит от России на 60%."

0  0
14.01.2017 14:05
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 13:57 Последняя надежда "Заграница нам поможет

А чо, когда-то нам заграница помогала? Окстись и стукнись 3 раза лбом об косяк )

0  0
14.01.2017 14:06
- гость -

СЛОВЕСТНЫЙ ПОНОС ЖЕРТВЫ ГАЙДАРОВСКОГО АБОРТА.

Статью можно не читать, как и не смотреть несползающих с экранов комментаторов - мудрее ниже сказанного гениальным стратегом президента НЕТ!

Алексей Кудрин начал свое выступление на Гайдаровском форуме с неутешительного заявления: "сейчас экономика России развивается хуже, чем во времена застоя в СССР...

...Мы должны создать на территории России 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы с мировыми», — подчеркнул он...

...В заключение Кудрин подчеркнул, что без повышения уровня доверия граждан к власти достижение целевых показателей и создание новой системы экономики просто невозможно".

Заключительная фраза подвела итог титанического напряжения мысли всего форума и дала справедливую оценку вероятности выполнения его планов!

НОЛЬ!

http://worldcrisis.ru/crisis/2565091

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