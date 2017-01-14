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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от антироссийских санкций, которые продлил действующий президент Барак Обама. Однако республиканец добавил: "по крайней мере в течение некоторого времени". Об этом пишет "ТАСС".

По словам Трампа, санкции будут отменены, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для Америки.

"Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" — сказал избранный президент.

Напомним, 14 января стало известно, что Барак Обама продлил еще на год санкции против России. Между тем, уже 20 января состоится инаугурация республиканца Дональда Трампа.