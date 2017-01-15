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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 15 января, достаточно сильный ветер, снег, гололед и существенный температурный "минус".

"В восточных и южных районах снег, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица", — сказано в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем по краю -9…-14 градусов, в северных районах еще холоднее – до -15…-20 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный три-восемь метров в секунду с усилением по югу до 16 метров.

В Барнауле снег ожидается в начале дня. На дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -15…-17 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный три-восемь метров в секунду.