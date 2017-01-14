Фото: pixabay.com
Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируют примерно четверть продуктов питания. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, такое положение дела наносит колоссальный урон. Кроме этого, производители продуктов из-за этого оказываются в невыгодном свете.
Между тем, Алексеенко отметил, что пока в России не фальсифицируют яйца. Эти продукты сейчас фальсифицируют в Китае.
Отметим, что в Роспотребнадзоре заявили, что российские продукты не вызывают серьезных опасений.
Комментарии
ну если сам изготовитель колбасы в интервью говорит что 80 % не является колбасой , потому что там мяса просто нет .. сгущенкой азовской отравился под новый год - сплошное пальмовое масло в ходу вместо натуральных продуктов ..
пора уже вводить рубрику"опасно для жизни" с перечнем всей этой отравы и ее производителей
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?
В России четверть всех продуктов питания постоянно подделывается производителями. Об этом 13 января на Гайдаровском форуме сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции, - сказал он. - За исключением одного: пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас - нет". Цитирую по правительственной "Российской газете", чтоб не обвинили в некорректном цитировании. Четверть всей пищевой продукции! Конечно, после такого заявления парня могут просто взять, да и уволить из надзора - невелика птица, помощник. А нет человека - нет и проблемы. Либо надо же принимать какие-то меры, потому что четверть фальсифицированных продуктов - это уже такая угроза национальной безопасности, что просто так ограничиться констатацией факта положительно невозможно! Кого-то надо твердо взять за оставшиеся нефальсифицированными яйца!
Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? Как это можно было довести ситуацию до такого состояния, а потом вдруг огорошить общество - все, что вы едите, это говно! В любой, даже самой задроченной диктатуре, ну вроде хотя бы белорусской, сейчас бы батька, наверно, уже собирал чрезвычайную провительственную комиссиию, а на утро летели бы головы и прочие части тел... У нас же диктатуры хватает только посадить студентов или блогеров, ну вот детишек из семьи изъять, а если серьезное что - власти как бы и нет вообще. Ау! Все, конечно, нет чтобы уж совсем катастрофично - сметану со времен царя Гороха разбавляют кефиром и творогом, я на этом деле ловил сотрудников рабочих столовых еще врачом стройотряда в глубоко советское время. То есть фальсификация, конечно, но не слишком опасная. Но вот когда в молочные продукты добавляют известь, борную кислоту, мыло, соду... Можно уже брать за интимные места и смело вешать. Тем более, что вот только что произошла дичайшая катастрофа в Иркутске, когда метиловым спиртом отравилось человек семьдесят... Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован? Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке". И последний вопрос - надеюсь, вы понимаете, что такая массированная фальсификация еды, которую потребляет народ, - это вопрос власти?
Всегда говорил если в нынешних магазинах проверить всю продукцию на качество и соответствие стандартам останутся пустые полки можно будет уничтожить все., все в нашем государстве одна большая фикция к сожалению , русский народ не возможно победить войной , но как мы видим можно без войны , разложить нас из нутри
Серьезное заявление и не впервые! Странно, что не возбуждаются силовики, молчит общественность, нет призывов лишить фальсификаторов гражданства. Очевидно населению безразлично чем брюхо набить...
Никак успехи импортозамещения?)
Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? +++++++++++++ Ваш вопрос должен был быть адресован Роспотребнадзору- система оценки качества продукции - за ним.
В марте прошлого года Роспотребнадзор объявил, что создает новую систему контроля качества продовольствия. Создание единой информсистемы ведется в рамках проекта "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года", авторы которого считают, что на рынке есть продукция, которая не отвечает потребностям большинства населения. Это, например, пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья и даже продукты нанотехнологий. При этом, кстати, уже выяснилось, что существующие методы контроля охватывают всего лишь более половины пищевых добавок, на которые установлены регламенты применения.(с)
14.01.2017 14:49 - гость - Россельхознадзор - надзорное ведомство, проблему поставило. А вот то, что решать ее никто не будет это вопрос к власти, которая предельно инфальтильна. Казалось бы причем здесь честные выборы и ни за что не отвечающие гарант и премьер...
CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:57 пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья
Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.
- гость - 14 января 2017 г. 15:09 Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.
Никто не заставлял непокорных русичей сыпать всё это ***мо в свои продукты или заставлял?
Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные. +++++++++++++++ Тут просматриваются два путЯ : - ноги сами привели. - Обама (чмо)виноват. * кстати , не в курсе , почему на печенюшки Нуланд санкции не ввели ?
А какое отношение имеет к продуктам питания РСН? Роспотребнадзор опроверг данные о фальсификации четверти продуктов питания
Т.к. ссылка банится - по данным статистики, общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.
Тут просматриваются два путЯ
извините что помешала вашим поискам истины, но любопытно, чем вы эти путя опять просматриваете))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:28 ты надоела уже своим кокетством
Варе про два путя... https://youtu.be/jVuSGcuEEZs
CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:21 Суть не путях, а в том, что на Западе население уже десятки лет кормят этими добавками и фальсификацией это не считается. В России это всё-таки считается фальсификацией, так как народ предпочитает натуральное.
Так где продукты качественней, в России или на Западе?
по данным статистики, общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания
но при простому обывателю-покупателю не поясняют по каким показателям, и да как говорится в протоколах выписанными надзорными органами,не дословно, но типа" показатели кач-ва действуют только на предоставленный образец для испытаний. А так, заявление господина Алексеенко серьезное обвинение всем отечественным производителям, хотя вполне возможно далее будет пояснение что сказанное выдернуто из общего контекста, и не то имелось в виду, и поэтому не так понято.
14.01.2017 15:32 - гость - а по теме подделки воды под ряженку есть что прокудахтать, если нет, то вперед на яйца
Роспотребнадзор не подтверждает данные о том, четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется, такое заявление сделали журналистам в пресс-службе ведомства. При этом там уточнили, что среди некачественных продуктов лидируют импортная рыба и бахчевые. "По данным Роспотребнадзора, наибольший объём несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами", — заявили в пресс-службе. Роспотребнадзор также привел данные Росстата, согласно которым общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%. https://ria.ru/society/20170113/1485689248.html
Так где продукты качественней, в России или на Западе? +++++++++++++++++ Тут два путЯ будет : - если олигархи предпочитают свою семью и челядь кормить на Западе-то там. - если вы кормитесь в России ,без всякой надежды кормиться на Западе - то здесь.
* а по серьёзному , конкуренция - великое дело ,позволяющая отбраковывать недобросовестных производителей,ведь давно известно,что покупатель голосует рублём и ногами.
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:39 Я в 15.19 переспросил, уж не ненавистные ли пендосы во всём виноваты! А ты про чё барагозить начала в 15.29? У тебя какие то болезненные воспоминания связанные с яйцами?)
14.01.2017 15:33 CALIBR посмотрела, ничего не поняла, но точно уяснила что: "Чем больше дураков встречается на пути, тем очевиднее, что идешь проторенной дорогой", поэтому может путь поменяете))
Роспотребнадзор не подтверждает данные о том, четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется ++++++++++++++++ Они по определению не могут сказать иное : согласиться , значит признать неэффективность своей работы по отслеживанию качества выпускаемой продукции,включая фальсификат. Недавняя трагедия в Иркутске - тому пример.
14.01.2017 15:46 - гость - как переспросил, так я и ответила, а яйца по теме,или так и не понял из текста о том, что наши настоящие, а вот китайские сплошь подделка, поэтому берем наше отечественное
Народ выбрал Путина, народ выбрал коррупцию. Теперь заплатил взятки и можно торговать хоть Боярышником, хоть колбасой из отходов, да хоть чем.
"Чем больше дураков встречается на пути, тем очевиднее, что идешь проторенной дорогой", поэтому может путь поменяете)) ++++++++++++++ Исключено . Наши две главные беды (исторические )тому причина. И даже благими делами дорога в ад вымощена.(с)
Возможно что фальсифицируются и больше, если не всё, но... 1. Не очень понятно зачем представители сельхознадзора делают такие заявления с незавидным постоянством. Хотелось бы верить что они заботятся о моём здоровье, но жизнь научила думать что им хочется расширения полномочий, увеличения ставок и окладов. И 2. Фальсифицируют продукты, собственно как и кладут асфальт в снег, оказывают некачественные услуги, не засланцы с Марса, и не Путин с Медведевым, а наши друзья, соседи, родственники и т.д. При этом в общем мы это всё осуждаем, а вот про конкретного свата-брата говорим "умеет жить". А для себя всегда придумаем оправдание, мол олигархи и чиновники миллионами тащут, уж мне сам бог велел мяско спереть, а в колбаску туалетной бумаги добавить. Так вот думается что гражданская позиция заключается не в выливании накопившегося дерьма в сеть, а бытовая нетерпимость к всевозможным "ловкачам".
14.01.2017 15:47 CALIBR Ну при чем тут иркутский боярышник?! разве контроль за качеством средств для принятия ванн находится в введении россельхознадзора, я думаю это вотчина роспотребнадзора
14.01.2017 15:52 CALIBR Наши две главные беды (исторические )тому причина.
спорно, главная беда-"поднимите мне веки", чтобы увидеть то, что есть а не то, чего не существует))
ckfdf, проблема не в людях. Раньше сделал не по госту - уволят или даже посадить могут. А сейчас можно безнаказанно творить разные делишки получая огромную прибыль. Главное с надзорными органами делиться.
Ну при чем тут иркутский боярышник?! разве контроль за качеством средств для принятия ванн находится в введении россельхознадзора, я думаю это вотчина роспотребнадзора ++++++++++++++++ С праздником вас ,Варвара Николавна - вижу тяжёлый день для вас клонится к закату !? * Ещё раз читаем 15:47 ,где ключевое слово -"Роспотребнадзор".
Главное с надзорными органами делиться.
хватит фантазировать, одни уже договорились с нашим главным ветеринаром в прошлом году))
Раньше сделал не по госту - уволят или даже посадить могут. +++++++++++++++++ Интересно , чем же в этом "раньше" бодяжили колбасу , восполняя недостачу ,наносимую несунами и прочими расхитителями соц.собственности ,ради которых созданная система ОБХСС так и не справлялась со своими обязанностями ?
14.01.2017 16:00 CALIBR взаимно,ну тогда и вы еще раз читаете сабж вверху, где ключевое слово "Россельхознадзор" ))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:50 14.01.2017 15:46 - гость - а яйца по теме,или так и не понял из текста о том, что наши настоящие, а вот китайские сплошь подделка,
Тогда зачем кудахчеш?
спорно, главная беда-"поднимите мне веки", чтобы увидеть то, что есть а не то, чего не существует)) ++++++++++++++ Если есть желание пободаться - с классиком.
взаимно,ну тогда и вы еще раз читаете сабж вверху, где ключевое слово "Россельхознадзор" ++++++++++++++ Меня тоже удивляет ваше неровное дыхание к Роспотребнадзору в свете ключевого слова.
Варя,не так давно вы дико аплодировали босе , который сейчас как последняя шавка подзаборная флудит под чужими никами (Гонца -выше,М.массажа,Дятла...) Жалко ваше сообщество троллей флудящих , родства не помнящих...
Если учесть что продукты питания это в том числе и картошка и капуста и крупы разные и курятина то окажется что те 25% про которые говорят составляет масло, колбасы, сыры тушонка, молочные продукты - то как раз и получется где весь фальсификат сидит.
мдя! почитаешь каменты осободаренной публики и неволей согласишься с роспотребнадзором! жруть чо попало, потом льют сюда! ха-ха!
Если есть желание пободаться - с классиком.
ну че начинаете, хорошо ведь сидели.А так,стыдно не знать о том, что "поднимите мне веки" -это гоголевский Вий))
Меня тоже удивляет ваше неровное дыхание к Роспотребнадзору в свете ключевого слова.
спорно, к роспотребнадзору вообще никак не дышу, а вот к Россельхознадзору только с задержкой дыхания при приседании
месный зарегистрированный 14 января 2017 г. 16:58
Зато каждый теперь может как сыр в масле кататься за копейки. И ВТО не докопается, так как фальсификат.
14.01.2017 16:29 CALIBR ,не так давно вы дико аплодировали босе ,
Хоть это и не в теме, но все таки отвечу вам:"И что?! Прекрасный комментатор, хорошо разбирающийся в собеседниках, далеко не глупый, с чувством юмора, такому не стыдно и поаплодировать, к тому же, и вы срывали мои аплодисменты, так что оставьте свой сарказм и ехидство, хотя для калибра это норма, а вот для того, кто под калибром это ниже его достоинства.
CALIBR
А я помню твои реки слез и причитания, что больше ни ногой на Амик Но ВОSS вернул тебя к полноценной жизни.
ну че начинаете, хорошо ведь сидели.А так,стыдно не знать о том, что "поднимите мне веки" -это гоголевский Вий)) ++++++++++++ Я обязан был сделать книксен в этом месте ? * предупреждать же надо было !!! ))
Но ВОSS вернул тебя к полноценной жизни. ++++++++++++++ , залогинься !!! )
Варе ++++++++++++++ т.е. вы считаете нормой его поведение достойное крысёныша ,подставляющего других комментаторов под их ником ?
предупреждать же надо было
а кто вам виноват в том что вы классиков только по цитатам знаете, вот вам наслаждайтесь Лет чрез пятьсот) дороги верно У нас изменятся безмерно: Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, пересекут. Мосты чугунные чрез воды Шагнут широкою дугой, Раздвинем горы, под водой Пророем дерзостные своды, И заведет крещеный мир На каждой станции трактир.(с) кстати, трактиры в данный момент находятся под контролем роспотребнадзора))
т.е. вы считаете нормой его поведение
я ничего(никого) не считаю, я просто констатирую то, что вижу, и ваша есть вина в том, что было, и вас предупреждали, но разум спит когда властвуют эмоции
предупреждать же надо было +++++++++++++ Так ,внимательно, ещё раз,неторопясь-читаем и не передёргиваем : "Я обязан был сделать книксен в этом месте ? * предупреждать же надо было !!! ))
Упрощаю : предупреждать надо было насчёт приседания в месте,где вы цитировали классика. * Так понятно ?
Калибр, встань с колен!
Убогая рыночная экономика, заточенная на прибыли и отнюдь не на качество. Скорее всего, фальсификация в продуктах не 25, а все 90%. О яйцах – красят желтки и стимулируют яйценоскость так, что приходиться содержать своих, домашних кур (сам предприниматель, есть всё). Во времена СССР даже мыслей не было по поводу качества масла, конфет или водки. Употребляли не только тройной одеколон, клей и тот был на спирту из опилок, а сейчас настойка боярышника – сами знаете, вся аптека опасная. Очень больно, потеряли 25 лет, сколько можно было построить и сделать … единственное, отличные уроки, всё познается в сравнении – образование, здравоохранение, выбор профессии, … можно многое перечислять. Сейчас можно посмотреть на пульт от ТВ, на котором 40 кнопок, но половину из них мы не знаем, для чего они нужны – это результат продвинутой рыночной экономики. Для того чтобы менять качество продуктов, необходимо менять ориентиры и цели, находим же мотивацию для своих менеджеров, поставщиков… Надо возвращать СССР на новом уровне, виток пройден.
Надо возвращать СССР на новом уровне, виток пройден. +++++++++++++++++ Предлагаете согнать 14 республик в Союз Советских Социалистических Республик ? Вариант : -кнутом , -пряником ????
...на спирту из опилок,
сам то понял о чем проголосил?так-то это метанол))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 18:29 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Смотря какой техпроцесс.
сам то понял о чем проголосил?так-то это метанол)) ++++++++++++++++ "И если б водку гнать не из опилок - то чтоб нам было с пяти бутыок ?"
Спирт гидролизный этиловый - ноу хау советского Пищепрома(Хрущёв ,кажется) , решившего , что не фиг зерновые переводить на алкоголь,когда древесины более чем...
для ностальгирующих в верху по СССР, еще раз "Для пищевого употребления использование гидролизного этилового спирта запрещается, поскольку в нем содержится ряд вредных для здоровья людей веществ, в том числе метиловый спирт, способный вызывать отравление или слепоту.(энциклопедия нефти и газа)
14.01.2017 18:41 месный Смотря какой техпроцесс............который зависит от исходного сырья, и как следствие конечного потребления готового продукта
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г.
В какой стране живёшь. У нас слова/законы с делом ничего общего не имеют.
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г.
Основное сырьё одно и тоже - разный техпроцесс и компонеты - и на выходе разные продуккты. Имеем на входе в качестве основного сырья железную руду - а в конце можем получить от ведра до космического корабля - так понятнее.
В случае с спиртом из опилок - при получении этилового конечно немного метилата там будет но кого это волнует. Да и вообще Когда есть бабки ты можеш купить себе стока закона на сколько у тебя хватит
В случае с спиртом из опилок -
спирт.заводы,особенно для пищевых целей, даже в период СССР, были, есть и будут под жестким государственным ( теперь акцизным) контролем.А опилки для спирта, так я вам ссылку давала из источника изданного еще в советский период, а все остальное домыслы и сплетни населения, которые тоже были, есть и будут)) кстати, у нас в крае тоже были, вроде в Камне-на-Оби, Бийске, Змеиногорске.
Имеем на входе в качестве основного сырья железную руду - а в конце можем получить от ведра до космического корабля - так понятнее.
ага, понятно, только не забываем про ГОСТы, тех.условия, и прочие требования(которые никто так и не отменял, а наоборот только ужесточал) по изготовлению метал.посуды для пищевых целей, трактора и для космического корабля))
олько не забываем про ГОСТы, тех.условия, и прочие требования(которые никто так и не отменял, а наоборот только ужесточал) +++++++++++++ Во имя отца , опять с конца ? * по данным Россельхознадзора , четверть производимой продукции питания - фальсификат.
14.01.2017 19:33 CALIBR еще раз,я думаю что по этому заявлению последует объяснение-разъяснение, может подождете, а уж потом возмущаться будете, лично для меня отечественная продукция вполне нормальная, и даже стала существенно лучше, нежели, например, года два назад
Варя ,ваше : тех.условия, и прочие требования(которые никто так и не отменял, а наоборот только ужесточал), было справедливо и год назад и два но (почему-то ) ваши органолептический и визуальный методы исследования )позволили сделать вывод , что сейчас она лучше,чем год-два тому назад . Вопрос : она выросла в качестве до употребимой или третьесортная перешла во второсортную,но плохо перевариваемую ?
позволили сделать вывод , что сейчас она лучше,чем год-два тому назад .
все просто)) начали действовать требования по маркировке, например молочной продукции. и как не странно для вас прозвучит, но заявленный состав на упаковке практически совпадает с тем,что я взяла.и к тому же я стараюсь брать продукцию наших местных производителей, так как уверена в том, что они держат качество, так как так тяжело не просто выйти на рынок, но и закрепиться на нем, при этом чтобы качество было в первую очередь, но и цена была ниже чем у производителей европейской части нашей большой страны
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г.
Не с Ольгино ли вы случайно?
Возмите тушенку с зделаную по госту 70х годов начала 2000х и последний конца 2000ных в последней вообще мяса почти нет - это вам про госты. а ТУ - это вообще мрак полный
И что ? "молоко" - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него; http://docs.cntd.ru/document/499050562
Отвечает требованиям ? Если да - в каком магазине покупаете ?
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. Я помнб какая была водка при СССР, какая была в 90х, пил и разную "палёнку! продавали в таких 0.33 банках как пиво даже, самогон разный пил,спирт медецинский и технический на предприятиях при СССР. Да кот я вчера купил водку Петровиь , попробовать чё такое, небрал никогда такого плана водку - это капец какойто такгого гавна я не пил не разу.
Если да - в каком магазине покупаете ?
пастеризованное(а без этого никак, да и брать бы не стала не пастеризованное) в известной торговой сети
пастеризованное(а без этого никак, да и брать бы не стала не пастеризованное) в известной торговой сети ++++++++++++ Согласен , но дело в том ,что вы покупаете РАЗБАВЛЕННОЕ молоко - у натуральных бурёнок,натуральное молоко жирностью от 3,6 до 4,6 . А это не отвечает требованиям.
14.01.2017 20:32 месный Возмите тушенку...............так читайте состав продукта, в чем проблема?! Или вы думаете что банка за 25 будет того же качества что и от 125. госты, госты, вроде регламент на мясные продукты сейчас, да и про ТУ не надо что это мрак, их,ТУ, еще утвердить надо в надзорных органах, а это далеко не так просто, и к тому же разработка ТУ допускается, если не существует каких либо отраслевых стандартов на данный вид продукции, но при этом все требования по безопасности такие же что и в государственных стандартах, а без этого не утвердят.
никогда такого плана водку - это капец какойто.................ну,и куда здравый смысл делся, у вполне разумного представителя месной интеллигенции?! Раз никогда не брали, зачем взяли, или приключений захотелось,ведь скорее всего видели, что это за "продукт" и догадывались что разлит далеко не в производственных условиях, а в каком-то гараже или подвале.Так что обижайтесь на себя
А это не отвечает требованиям.
каким требованиям? Вроде требования по жирности молока 1сорта при приеме 3,6%, кстати есть сырое молоко жирностью и 6,0%. но вряд ли у вас организм такое переварит))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. Продукт разлит где надо официально в ЕГИАС зарегистрирован. А про тушёнку нет не 25 такой даже пласмассовой за стока нету. Походу вы точно сольгино или где они там щас тусуются!
А про тушёнку нет не 25 такой даже пласмассовой за стока нету.............есть, смотрите на нижних полках в известных торговых сетях Алтайского края)) Походу вы точно сольгино или где они там щас тусуются!.......все, перешли на личность, значит крыть больше нечем и остались лишь слюни, последний аргумент месной интеллигенции))
. Продукт разлит где надо официально в ЕГИАС зарегистрирован.
если остался продукт,тара, акциз,чек где брали, то велком в роспотребнадзор
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 21:14 Уважаемая Варя, а есть ли, вообще, смысл общаться и что-то доказывать месной интеллигенции?
14.01.2017 21:20 BOSS2014, да я знала что смысла нет, но как обычно надеялась на наличие умственной деятельности у собеседника, но увы, и вы опять правы
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г.
Да куда нам глупым моск не включающим разглядеть тушенку по 25 на нижних полках которые находятся ниже уровня пола, а та по 125 в которой как минимум две третих банки мяса, а не какихто обрезков как в остальных, расологается на полках выше уровня потолка. И всё старательно закамуфлировано, что никто не видел, только для тех кто моск включает. Подошол к полкам моск включил и обана скрытые полки проявились.
14.01.2017 21:45 месный атставить истерику, включить мозг и никогда,слышите никогда, не выключать)) да, можете попробовать бийскую высший сорт,ну или бурятию, очень даже неплохо, а дешевенькая- это с соевым заменителем, то же ничего, конечно если умеючи приготовить
Месный, ну ... сочувствую, и водка не та, и тушёнка подкачала) Про получение спирта выше - никогда не верьте, если скажут, что спирт питьевой из опилок и дело не в техпроцессе, а техпроцессах - они абсолютно разные, от слова совсем. В этаноле присутствуют следы метанола, но именно следы, отравиться нельзя, а остатки сивушного масла определяют неподражаемый вкус и запах коньяка и виски))) Но древесный спирт здесь не причём, да и давно пиролизом метанол не получают. Эт так - справочно.
Производство продуктов (масло, сгущенка, водка, тушенка...) нельзя сделать качественнее и дешевле, техпроцессы отработаны сотнями лет. Или можно, но при условии нарушения законов (налоги, охрана труда, госты ...). "Предлагаете согнать 14 республик в Союз..." - зачем так узко/масштабно? Подчеркнул же - на новом уровне, т.е. нет, сгонять никого не надо. Надо добавлять плановую плановую экономику, возможно, тогда и будет подобие рынка/конкуренции. Рыночная экономика вчерашний день, на дворе новые условия и политика. Почему не используем интернет для быстрой обратной связи в экономике, судебной системе, ... пока только потуги, надо было вчера...
Да кот я вчера купил водку Петровиь , попробовать чё такое,
Ну тогда ясно почему ты всех к передвижению на ОТ призываешь. Алкаш ты запойный.