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Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируют примерно четверть продуктов питания. Об этом пишет РИА "Новости".

По его словам, такое положение дела наносит колоссальный урон. Кроме этого, производители продуктов из-за этого оказываются в невыгодном свете.

Между тем, Алексеенко отметил, что пока в России не фальсифицируют яйца. Эти продукты сейчас фальсифицируют в Китае.

Отметим, что в Роспотребнадзоре заявили, что российские продукты не вызывают серьезных опасений.