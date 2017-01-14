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Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируют примерно четверть продуктов питания. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, такое положение дело наносит колоссальный урон. Кроме этого, производители продуктов из-за этого оказываются в невыгодном свете.
Между тем, Алексеенко отметил, что пока в России не фальсифицируют яйца. Эти продукты сейчас фальсифицируют в Китае.
Отметим, что в Роспотребнадзоре заявили, что российские продукты не вызывают серьезных опасений.
Комментарии
ну если сам изготовитель колбасы в интервью говорит что 80 % не является колбасой , потому что там мяса просто нет .. сгущенкой азовской отравился под новый год - сплошное пальмовое масло в ходу вместо натуральных продуктов ..
пора уже вводить рубрику"опасно для жизни" с перечнем всей этой отравы и ее производителей
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?
В России четверть всех продуктов питания постоянно подделывается производителями. Об этом 13 января на Гайдаровском форуме сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции, - сказал он. - За исключением одного: пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас - нет". Цитирую по правительственной "Российской газете", чтоб не обвинили в некорректном цитировании. Четверть всей пищевой продукции! Конечно, после такого заявления парня могут просто взять, да и уволить из надзора - невелика птица, помощник. А нет человека - нет и проблемы. Либо надо же принимать какие-то меры, потому что четверть фальсифицированных продуктов - это уже такая угроза национальной безопасности, что просто так ограничиться констатацией факта положительно невозможно! Кого-то надо твердо взять за оставшиеся нефальсифицированными яйца!
Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? Как это можно было довести ситуацию до такого состояния, а потом вдруг огорошить общество - все, что вы едите, это говно! В любой, даже самой задроченной диктатуре, ну вроде хотя бы белорусской, сейчас бы батька, наверно, уже собирал чрезвычайную провительственную комиссиию, а на утро летели бы головы и прочие части тел... У нас же диктатуры хватает только посадить студентов или блогеров, ну вот детишек из семьи изъять, а если серьезное что - власти как бы и нет вообще. Ау! Все, конечно, нет чтобы уж совсем катастрофично - сметану со времен царя Гороха разбавляют кефиром и творогом, я на этом деле ловил сотрудников рабочих столовых еще врачом стройотряда в глубоко советское время. То есть фальсификация, конечно, но не слишком опасная. Но вот когда в молочные продукты добавляют известь, борную кислоту, мыло, соду... Можно уже брать за интимные места и смело вешать. Тем более, что вот только что произошла дичайшая катастрофа в Иркутске, когда метиловым спиртом отравилось человек семьдесят... Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован? Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке". И последний вопрос - надеюсь, вы понимаете, что такая массированная фальсификация еды, которую потребляет народ, - это вопрос власти?
Всегда говорил если в нынешних магазинах проверить всю продукцию на качество и соответствие стандартам останутся пустые полки можно будет уничтожить все., все в нашем государстве одна большая фикция к сожалению , русский народ не возможно победить войной , но как мы видим можно без войны , разложить нас из нутри
Серьезное заявление и не впервые! Странно, что не возбуждаются силовики, молчит общественность, нет призывов лишить фальсификаторов гражданства. Очевидно населению безразлично чем брюхо набить...
Никак успехи импортозамещения?)
Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? +++++++++++++ Ваш вопрос должен был быть адресован Роспотребнадзору- система оценки качества продукции - за ним.
В марте прошлого года Роспотребнадзор объявил, что создает новую систему контроля качества продовольствия. Создание единой информсистемы ведется в рамках проекта "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года", авторы которого считают, что на рынке есть продукция, которая не отвечает потребностям большинства населения. Это, например, пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья и даже продукты нанотехнологий. При этом, кстати, уже выяснилось, что существующие методы контроля охватывают всего лишь более половины пищевых добавок, на которые установлены регламенты применения.(с)
14.01.2017 14:49 - гость - Россельхознадзор - надзорное ведомство, проблему поставило. А вот то, что решать ее никто не будет это вопрос к власти, которая предельно инфальтильна. Казалось бы причем здесь честные выборы и ни за что не отвечающие гарант и премьер...
CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:57 пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья
Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.
- гость - 14 января 2017 г. 15:09 Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.
Никто не заставлял непокорных русичей сыпать всё это ***мо в свои продукты или заставлял?
Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные. +++++++++++++++ Тут просматриваются два путЯ : - ноги сами привели. - Обама (чмо)виноват. * кстати , не в курсе , почему на печенюшки Нуланд санкции не ввели ?
А какое отношение имеет к продуктам питания РСН? Роспотребнадзор опроверг данные о фальсификации четверти продуктов питания
Т.к. ссылка банится - по данным статистики, общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.
Тут просматриваются два путЯ
извините что помешала вашим поискам истины, но любопытно, чем вы эти путя опять просматриваете))
Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:28 ты надоела уже своим кокетством
Варе про два путя... https://youtu.be/jVuSGcuEEZs