Суббота, 14 Январь, 15:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,37
€ 63,12
Brent
$ 52,5
-9°
Обь
57см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Россельхонадзор: четверть продуктов в России фальсифицируется

, ИА "Амител"
Производители из-за этого оказываются в некрасивом положении

Фото: pixabay.com

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируют примерно четверть продуктов питания. Об этом пишет РИА "Новости".

По его словам, такое положение дело наносит колоссальный урон. Кроме этого, производители продуктов из-за этого оказываются в невыгодном свете.

Между тем, Алексеенко отметил, что пока в России не фальсифицируют яйца. Эти продукты сейчас фальсифицируют в Китае.

Отметим, что в Роспотребнадзоре заявили, что российские продукты не вызывают серьезных опасений. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.01.2017 14:45
- гость -

ну если сам изготовитель колбасы в интервью говорит что 80 % не является колбасой , потому что там мяса просто нет .. сгущенкой азовской отравился под новый год - сплошное пальмовое масло в ходу вместо натуральных продуктов ..

0  0
14.01.2017 14:46
- гость -

пора уже вводить рубрику"опасно для жизни" с перечнем всей этой отравы и ее производителей

0  0
14.01.2017 14:48
- гость -

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?

В России четверть всех продуктов питания постоянно подделывается производителями. Об этом 13 января на Гайдаровском форуме сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции, - сказал он. - За исключением одного: пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас - нет". Цитирую по правительственной "Российской газете", чтоб не обвинили в некорректном цитировании. Четверть всей пищевой продукции! Конечно, после такого заявления парня могут просто взять, да и уволить из надзора - невелика птица, помощник. А нет человека - нет и проблемы. Либо надо же принимать какие-то меры, потому что четверть фальсифицированных продуктов - это уже такая угроза национальной безопасности, что просто так ограничиться констатацией факта положительно невозможно! Кого-то надо твердо взять за оставшиеся нефальсифицированными яйца!

0  0
14.01.2017 14:49
- гость -

Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? Как это можно было довести ситуацию до такого состояния, а потом вдруг огорошить общество - все, что вы едите, это говно! В любой, даже самой задроченной диктатуре, ну вроде хотя бы белорусской, сейчас бы батька, наверно, уже собирал чрезвычайную провительственную комиссиию, а на утро летели бы головы и прочие части тел... У нас же диктатуры хватает только посадить студентов или блогеров, ну вот детишек из семьи изъять, а если серьезное что - власти как бы и нет вообще. Ау! Все, конечно, нет чтобы уж совсем катастрофично - сметану со времен царя Гороха разбавляют кефиром и творогом, я на этом деле ловил сотрудников рабочих столовых еще врачом стройотряда в глубоко советское время. То есть фальсификация, конечно, но не слишком опасная. Но вот когда в молочные продукты добавляют известь, борную кислоту, мыло, соду... Можно уже брать за интимные места и смело вешать. Тем более, что вот только что произошла дичайшая катастрофа в Иркутске, когда метиловым спиртом отравилось человек семьдесят... Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован? Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке". И последний вопрос - надеюсь, вы понимаете, что такая массированная фальсификация еды, которую потребляет народ, - это вопрос власти?

0  0
14.01.2017 14:53
КУ!

Всегда говорил если в нынешних магазинах проверить всю продукцию на качество и соответствие стандартам останутся пустые полки можно будет уничтожить все., все в нашем государстве одна большая фикция к сожалению , русский народ не возможно победить войной , но как мы видим можно без войны , разложить нас из нутри

0  0
14.01.2017 14:55
Алекс

Серьезное заявление и не впервые! Странно, что не возбуждаются силовики, молчит общественность, нет призывов лишить фальсификаторов гражданства. Очевидно населению безразлично чем брюхо набить...

0  0
14.01.2017 14:55
- гость -

Никак успехи импортозамещения?)

0  0
14.01.2017 14:57
CALIBR

Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? +++++++++++++ Ваш вопрос должен был быть адресован Роспотребнадзору- система оценки качества продукции - за ним.

В марте прошлого года Роспотребнадзор объявил, что создает новую систему контроля качества продовольствия. Создание единой информсистемы ведется в рамках проекта "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года", авторы которого считают, что на рынке есть продукция, которая не отвечает потребностям большинства населения. Это, например, пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья и даже продукты нанотехнологий. При этом, кстати, уже выяснилось, что существующие методы контроля охватывают всего лишь более половины пищевых добавок, на которые установлены регламенты применения.(с)

0  0
14.01.2017 15:01
Алекс

14.01.2017 14:49 - гость - Россельхознадзор - надзорное ведомство, проблему поставило. А вот то, что решать ее никто не будет это вопрос к власти, которая предельно инфальтильна. Казалось бы причем здесь честные выборы и ни за что не отвечающие гарант и премьер...

0  0
14.01.2017 15:09
- гость -

CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 14:57 пищевые добавки, ароматизаторы, закваски, добавки из генно-модифицированного сырья

Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.

0  0
14.01.2017 15:19
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 15:09 Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные.

Никто не заставлял непокорных русичей сыпать всё это ***мо в свои продукты или заставлял?

0  0
14.01.2017 15:21
CALIBR

Вопрос - откуда они пришли на российский рынок? У них даже все названия импортные. +++++++++++++++ Тут просматриваются два путЯ : - ноги сами привели. - Обама (чмо)виноват. * кстати , не в курсе , почему на печенюшки Нуланд санкции не ввели ?

0  0
14.01.2017 15:27
гость

А какое отношение имеет к продуктам питания РСН? Роспотребнадзор опроверг данные о фальсификации четверти продуктов питания

0  0
14.01.2017 15:28
- гость -

Т.к. ссылка банится - по данным статистики, общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.

0  0
14.01.2017 15:28
Варя

Тут просматриваются два путЯ

извините что помешала вашим поискам истины, но любопытно, чем вы эти путя опять просматриваете))

0  0
14.01.2017 15:32
- гость -

Варя зарегистрированный 14 января 2017 г. 15:28 ты надоела уже своим кокетством

0  0
14.01.2017 15:33
CALIBR

Варе про два путя... https://youtu.be/jVuSGcuEEZs

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:32
Барнаулец, желавший купить бампер для Land Cruiser, попал в руки аферистов 0
15:01
Военный истребитель разбился в Таиланде во время шоу для детей 0
14:34
Россельхонадзор: четверть продуктов в России фальсифицируется 17
14:07
Многоэтажка загорелась на улице Антона Петрова в Барнауле.Фото 3
13:30
Неизвестные напали на охранников химического завода в Свердловской области 6
13:02
Трамп заявил, что оставит в силе антироссийские санкции на некоторое время 39
12:30
Легковушка сбила трех пешеходов у станции метро в Москве 3
12:03
Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры 0
11:28
Бывший зять Елизаветы II Энтони Армстронг-Джонс умер на 87-м году жизни 6
11:03
Семь ледовых переправ открыты в Алтайском крае 4
10:34
Кость пассажира MH17 нашли у голландских журналистов 1
10:07
Концерт ансамбля Храма Василия Блаженного Doros пройдет в Барнауле 3
09:34
Песков рассказал, как Путин и "Вагнер" оказались на одной фотографии 28
09:06
Жилой дом горел в Белокурихе в ночь на Старый Новый год 0
08:47
Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе 48
08:15
Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций 25
07:36
Насколько в России в 2017 году подорожает водка? 17
07:04
Квартиру с тремя лоджиями в центре Барнаула продают за 13 млн рублей. Фото 21
06:33
Группами по 80 человек: Барнаул готовится к Крещению. Фото 0
06:01
Из Барнаула в солнечную Среднюю Азию: автобусы в Бишкек запускают 25 января 5
05:04
Мороз и снегопады ждут жителей Алтайского края 14 января 1
02:02
Звезды Голливуда спели песню "I Will Survive" назло Дональду Трампу 12
01:03
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для удачного брака‍ 12
00:07
Один раз в день и недолго: как правильно принимать душ? 0
23:04
Москвич получил штраф на три миллиона рублей за парковку у Шереметьево 2
22:08
Жительница Воронежской области напоила трехмесячного сына уксусной кислотой 0
21:14
Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи 4
20:13
Расстрелявший соседей в Новый год новосибирец пришел с повинной в полицию 2
19:49
Шувалов рассказал о возможной отмене российских контрсанкций 84
19:25
Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке 43
19:08
Коротко о главном: коррективы генплана и заморозка "галактической" стройки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 января
18:51
Экс-солистка группы "Лицей" погибла из-за падения полки в ванной 4
18:32
Главу СБУ попросили возбудить уголовное дело о госизмене против Порошенко 0
18:24
Алтайским журналистам в профессиональный праздник вручили премии 0
18:09
Органы опеки изъяли из семьи в Москве 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией 0
17:56
Барнаульский аэропорт претендует на премию "Воздушные ворота России" 2
17:39
Стройку второй очереди ТРЦ "Галактика" приостанавливают в Барнауле 2
17:29
Алтайские коммунисты хотят вернуть себе здание Дома правосудия в Барнауле 10
17:23
Постоянного директора назначили в барнаульском "Стройгазе" 1
17:12
Врач в Петербурге попросил подождать истекающего кровью пациента 10
17:04
Коснулись ли изменения системы получения пенсии по потере кормильца? 0
16:50
Трансляцию заседания конгресса США прервали передачей RT 11
16:39
Строительство крещенского городка начали в Барнауле 1
16:25
Тест. Разбираетесь ли вы в алтайских СМИ? 9
16:22
40-летний денди и любимец девушек: Орландо Блум в жизни и на экране. Фото 0
16:11
Жительницу алтайского села винят в смерти женщины и ее дочери при пожаре 0
16:02
Что за праздник Обрезание Господне и когда его отмечают православные? 16
15:51
Более 70 тел погибших при крушении Ту-154 опознаны 5
15:41
Во что веришь, то и сбывается: как суеверия и приметы влияют на нашу жизнь? 7
15:34
Журналист "Амитела" победила в конкурсах алтайского парламента и избиркома 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.