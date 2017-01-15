Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 256 квадратных метров на участке в 20 соток продают в Барнауле за 18 миллионов рублей.

"Продается усадьба в с. Лебяжье. Прекрасно подходит для комфортного круглогодичного проживания. Городская прописка. Тихое место в березовой роще, не сквозная улица. Дом кирпичный, стена 80 см, снаружи обшит сайдингом. Теплые полы в прихожей, гостиной, на кухне и в санузлах", — говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Внутри дома имеется три спальни, зал, кабинет, кухня, три санузла. В гостиной со вторым светом устроен камин. Также есть два гаража. Теплый расположен в самом доме, а холодный ангар – на территории участка.

Продавец усадьбы отмечает, что на территории обустроен ухоженный участок, брусчатка и газонная трава, цветы.

Также есть плодовые деревья, виноград. Кроме того, на участке стоит баня шесть на восемь метров.

