Фото: avito.ru
Усадьбу площадью 256 квадратных метров на участке в 20 соток продают в Барнауле за 18 миллионов рублей.
"Продается усадьба в с. Лебяжье. Прекрасно подходит для комфортного круглогодичного проживания. Городская прописка. Тихое место в березовой роще, не сквозная улица. Дом кирпичный, стена 80 см, снаружи обшит сайдингом. Теплые полы в прихожей, гостиной, на кухне и в санузлах", — говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Внутри дома имеется три спальни, зал, кабинет, кухня, три санузла. В гостиной со вторым светом устроен камин. Также есть два гаража. Теплый расположен в самом доме, а холодный ангар – на территории участка.
Продавец усадьбы отмечает, что на территории обустроен ухоженный участок, брусчатка и газонная трава, цветы.
Также есть плодовые деревья, виноград. Кроме того, на участке стоит баня шесть на восемь метров.
Комментарии
сайдинг и камин вапще дешмансие.
Строили все с душой, для себя. Зачем продавать-то? Ещё в такое время, когда чтобы продать нужно дисконт к рыночной цене сделать процентов 30
Вишневый сад тоже, помнится, продавали не от хорошей жизни.
Комаров там......... И воды грунтовые, погреб не выкопаешь
Про вторую кухню я не поняла? Это для персонала? Или в бане?
Мне очень понравилось, да денег таких нет. А чо продают-то? Фундамент треснул или сырость невыводимая и плесень? И не он ли сгорел сегодня в Лебяжке?
Его давно продают
- гость - 15 января 2017 г. 10:32 сайдинг и камин вапще дешмансие.
Да ты чо?!
ЗЫ Там ещё берёзы и снег такие же как у меня во дворе!
ЗЗЫ У меня на территории некогда росло 21 берёза. Можно ли это считать "рощицей"?
Чернорабочий 15 января 2017 г. 11:47 И не он ли сгорел сегодня в Лебяжке?
Так это у тебя нужно спросить что ты поджигал )))
- гость - 15 января 2017 г. 11:55 Его давно продают
Походу конкретно выгодное предложение )))
Нормальный дом
Строили для себя - видно сразу.В родную Германию уехали?
цена ниодыкватная
цена ниодыкватная
боже, какая безвкусица внутри
Убежали из самой счастливой страны (
Цена 30к за квадрат коробка +коммуникации участок + ремонт 10% + мебель 5% остальное хотелки 11 лямов предел продадут
Там до конца июня стоит вода, топит все фундаменты, погреба, бани, посадить ничего нельзя. Комаров в этой сырости тучи. Зимой дороги никто не чистит, цена очень завышена, там одни проблемы и летом и зимой.
хороший домик, но дороговато. понятно, что вложенное отбить хотят, от от вложенного процентов 15 отнимать надо. да и не 18 вложено. мебель - 800, 2-3 ляма дом, согласования, проводка, каналья, отделка - 800, банька - 500, участок и забор - 200-400
цену на 4 делить надо - тогда продадут возможно...
внутри - как дом престарелых, пенсионеры жили?
он весь потрескался по этому и зашили сам видел