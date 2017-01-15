Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Доследственная проверка по факту обрушения потолочных конструкций в барнаульском гипермаркете "Ашан" продолжается.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, в рамках проверочных мероприятий была изъята проектная документация. Также проведены допросы представителей собственников и арендаторов здания.

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Напомним, что обрушение в "Ашане", который открылся в ноябре и стал первым якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря.

К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося органы следствия начали проверку.

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Магазин был закрыт. Кроме того, государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании "Галактики" в части отсутствия расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также несоответствий конструктивных решений рекламы и кровли здания.

Накануне стало известно, что Государственная инспекция Алтайского края выдала застройщику предписание о приостановке работ по строительству второй очереди ТРЦ. Напомним, ввести в эксплуатацию вторую очередь "Галактики" предполагалось в первой половине 2017 года.