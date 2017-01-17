Каждый ребенок любит мечтать. И нет большего счастья для родителей, если им удается осуществить мечту своего малыша. И очень горестно, если это не удается. В тысячи раз горестнее, если это ребенок, которому и так приходится нелегко. И мечта у него вполне реализуемая.

10-летний барнаулец Вадим Орлов давно грезит о лыжах. Но ему некому их подарить. У мальчика задержка психического развития. Он учится в коррекционной школе. Вадима воспитывает мама. Также у него есть еще младшая сестренка, которая ходит в детский сад. Так случилось, что папа не помогает детям. А сама мама – инвалид по зрению.

Вадим очень добрый, активный ребенок, любит заниматься спортом, а потому лыжи для него – самый желанный подарок. К сожалению, у мамы нет ресурсов, чтобы осуществить мечту сына.

Телефон мамы 8-923-752-12-18 (Орлова Юлия Сергеевна)

Номер карты Сбербанка 639002029009326085

Вадим – подопечный социального проекта "АРТ БлагоДарю", который был создан в Барнауле силами неравнодушных людей. Создатели проекта планировали выручать денежные средства для детей от продажи картин и вещей, созданных руками своих подопечных совместно с профессиональными художниками.

К сожалению, на данный момент нет возможности продвигать проект, так как точку реализации картин в ЦУМе закрыли. Поэтому осуществить мечту ребенка (участников проекта АРТБлагоДарю или просто помочь семье ребенка с инвалидностью (безналичный расчет) можно переводом по банковской карте.

"У нас нет зарплат, нет корыстных целей, есть просто желание сберечь этот проект и дальше помогать тому, кто слабее нас", – говорят организаторы.

Помочь можно переводом на карту для физлиц – Visa Сбербанк № 4276 8020 2018 6043 с обязательным указанием ФИ ребенка (начисляются 100% адресно каждому участнику проекта, см. отчеты на сайте)

Также достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3434 с текстом "АРТ". Вы тем самым оказываете финансовую поддержку авторам, детям с ограниченными возможностями и дарите им мечту и надежду на полноценную жизнь (в декабре 2016 г. отправлено SMS на сумму более 16000 руб.).

Вы также можете совершить добрые поступки и поделиться добротными вещами, из которых выросли ваши детки. Возможно, именно сейчас кто-то очень нуждается именно в этих вещах.

Передать вещи можно в Комплексный центр социального обслуживания г. Барнаула – ул. Телефонная, 50-а. тел. 55-05-24; 55-70-93.