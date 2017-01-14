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Барнаульские полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего деньги у 43-летнего барнаульца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что мужчина нашел объявление в интернете о продаже бампера для автомобиля Toyota Land Cruiser. Барнаульца привлекла низкая цена товара. Он созвонился с "покупателем" и договорился о задатке. В итоге, потерпевший перечислил 6900 рублей. Но в назначенный срок заказанный товар не пришел.

Тогда мужчина решил еще раз посмотреть объявление в сети. Оказалось, что оно удалено, а телефон "продавца" оказался выключенным. Сейчас в правоохранительных органах устанавливают личность мошенника.