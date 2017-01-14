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Морозная и, вместе с тем, снежная погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 15 января. Таков прогноз ЦГМС по региону.

Согласно прогнозу, в ночь на 15 января столбики термометров опустятся в крае до -12...-17 градусов, при прояснении до -20...-25. В большинстве районов ночью пройдет снег, местами метель, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица.

Днем температура поднимется до -9...-14 градусов. В северных районах будет холоднее: -15...-20. Ветер в этот день будет дуть с западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью с усилением по югу до 16.