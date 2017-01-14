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Опека забрала у приемных родителей в Москве десять детей из 16

, ИА "Амител"
На теле одного ребенка работники детского сада увидели синяки

Фото: pixabay.com

Десять приемных детей из 16 отобрали органы социальной опеки у московской семьи. На теле одного из них, работники детского сада увидели синяки и сделали выводы, что ребенка бьет отец, пишет "Медуза".

Как сообщается, работники соцслужб, забирая детей, не предъявили документы. Два ребенка находятся в социальных учреждениях, остальные восемь — в больнице, у них нашли ВИЧ.  Четверо детей будут возвращены родственникам приемным родителей в ближайшее время.

Известно, что эта семья воспитывает 13 детей. Один из них кровный. Остальные трое уже взрослые и живут отдельно. Сейчас специалисты ведут расследование относительно жестокого обращения с детьми.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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