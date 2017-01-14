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Уголовное дело возбудили против хирурга из Кирово-Чепецкой центральной районной больницы после смерти пациента. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, инцидент произошел еще осенью прошлого года. Пьяный мужчина упал на землю и ударился головою об асфальт. Когда его доставили в больницу, дежурный хирург заключил, что у мужчины нет травм. Он не стал госпитализировать пациента. Медик посоветовал врачам поместить пострадавшего в отделение "Скорой медицинской помощи" больницы.

Через несколько суток мужчина умер в реанимации. Выяснилось, что причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма.