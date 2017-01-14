Фото: скриншот видео "ВКонтакте"
Женщину с ребенком сбили в Барнауле днем в субботу, 14 января, на объездной дороге в районе "Лыжни здоровья", сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Фура прицепом собрала припаркованные у шоссе, в районе моста, машины и сбила женщину с ребенком. Они шли к лыжне вдоль обочины. Ребенок без сознания, женщина в сознании, обоих увезли на машинах реанимации",- пишет жительница Барнаула Наталья Резвых.
Однако официальной информации от ГИБДД Барнаула на момент публикации новости получить не удалось.
Комментарии
Блин да как так то? Ща опять лыжников гонять начнут, итак на пол км сдвинули от моста, что они по обочине вынуждены идти. Вырубите деревья, сделайте парковку.
Плюсану ви