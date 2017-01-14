Фото: скриншот видео "ВКонтакте"

Женщину с ребенком сбили в Барнауле днем в субботу, 14 января, на объездной дороге в районе "Лыжни здоровья", сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

"Фура прицепом собрала припаркованные у шоссе, в районе моста, машины и сбила женщину с ребенком. Они шли к лыжне вдоль обочины. Ребенок без сознания, женщина в сознании, обоих увезли на машинах реанимации",- пишет жительница Барнаула Наталья Резвых.

Однако официальной информации от ГИБДД Барнаула на момент публикации новости получить не удалось.