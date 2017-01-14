Фото: womrus.ru, соцсети

Лидер группы "Ленинград" утром в субботу, 14 января, подвел итоги конкурса на лучшие фотожабы. Трем победителям в этом конкурсе он обещал по 100 тысяч рублей.

Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите её с хештегом #двадцатьлетленинградости лучшие три, на мой вкус, получат по 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи. Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 12 2017 в 5:40 PST

Ранее музыкант на своей странице в соцсети опубликовал афишу к предстоящему концерту его группы в честь 20-летия. Под афишей он подписал:

"Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите ее с хештегом #двадцатьлетленинградости Лучшие три, на мой вкус, получат по 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи".

В итоге, победу одержали, как и обещал певец, три человека. На первом творении бабочку Шнурова поправляют женские руки, на второй он представлен в образе Ванги, а на третьей работе к портрету певца добавлена подпись: "Папа, не пей. Без меня".