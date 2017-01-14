Фото: pixabay.com
Издание Spiegel опубликовало информацию, из которой следует, что немецкие спецслужбы представили своему правительству доклад, в котором обвиняют Россию в намеренном подрыве отношений между Евросоюзом и Америкой. Об этом пишет "ТАСС".
Речь идет о докладе, созданном Федеральной разведывательной службой ФРГ (БНД), а также Ведомством по охране Конституции (БФФ). В докладе говорится, что Россия уже несколько лет специально обостряет существующие конфликты в европейских странах.
Кроме этого, в докладе сказано, что Россия стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США.
Комментарии
они там что такое-этакое едят, если после этого так истерят
Россия стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США
А что, это запрещено и тема табуирована? Почему Россия не может поставить под сомнение идею союза ЕС и США? Это чья-то священная корова?
Очевидно, что ослабление любых союзов - экономических, военных, политических, в которые не входит наша страна, является для нас благом. Так устроен мир: укрепи свой альянс и ослабь альянс конкурента. И успех будет сопутствовать тебе во всех начинаниях.
Это чья-то священная корова?
ничья, но по версии немецких спецслужб, она,корова, наша и мы её доим))