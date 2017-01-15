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Возгорание жилого дома произошло в Барнауле в ночь на воскресенье, 15 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:41, через 35 минут огонь был локализован, еще через 20 минут ликвидирован.
На пожар выезжали 36 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 27 человек личного состава и семь единиц техники.
Комментарии
Не о чём. Набор слов.
район? улица? дом?
соседи наши горели, страшный пожар, загорелась крыша минут за 10 полностью сгорела, пожарные тушили до 3 часов ночи.
ул Ялтинская за Лебяжкой
По заголовку картинка всплывает: пожарные кони ржут, 27 пожарных мечутся с матами, на касках отблески огня, набат гремит...
Почитайте старые газеты . Там везде адреса указаны даже при царе Горохе. Это исторические данные. А не личные. Личное это то что внутри дома. Кому интересно будет такие новости читать о нашем поколении потомкам. Новость ни о чем. Пустая новость.