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Возгорание жилого дома произошло в Барнауле в ночь на воскресенье, 15 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:41, через 35 минут огонь был локализован, еще через 20 минут ликвидирован.

На пожар выезжали 36 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 27 человек личного состава и семь единиц техники.