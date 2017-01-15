Фото: g3.dcdn.lt
Избранный президента США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Встреча может состояться в столице Исландии Рейкьявике. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Отметим, что эта поезда будет первой для Трампа в качестве президента. Как пишет издание, Путин намерен согласиться на встречу со своим американским коллегой.
Напомним, именно в Исландии около 30 лет назад прошла встреча между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Тогда это был первый шаг для прекращения холодной войны.
Комментарии
Нехорошее какое-то место после поездки Горби.
Где Горби отметился там везде аура отрицательная.
Сейчас здесь начнет скакать главтрампоскакун Казя.