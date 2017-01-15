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Представитель Трампа заявил, что встреча избранного президента США и главы российского государства Путина является "стопроцентной ложью". Об этом пишет РИА "Новости".

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Ранее СМИ писали, что Путин и Трамп встретятся в столице Исландии Рейкьявике после инаугурации последнего. Также сообщалось, что это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа.

Напомни, инаугурация президента США назначена на 20 января.