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Бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга умер в Санкт-Петербурге в возрасте 37-ми лет, пишет газета "Изестия".
Как сообщается, Цангу увезли в больницу прямо с репетиции. Потом его отпустили домой, где он умер. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти.
Эдуард Цанга работал в труппе Мариинского театра больше восьми лет.
Комментарии
Повезло, я бы тоже хотел лет так в 35
Почему?
От одиночества, невостребованности и нищеты
- гость - 15 января 2017 г. 11:40 Повезло, я бы тоже хотел лет так в 35
Если есть дети у Вас, то Вы эгоист, а если нет, то пожалуйста помирайте рано.