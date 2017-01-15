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Полицейские выясняют личность мужчины, выпавшего с 83-го этажа гостиницы "Око" комплекса "Москва-Сити". Как сообщается, это был постоялец гостиницы, пишет сайт газеты "Известия".

Также правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства смерти погибшего. В полиции подтвердили, что на теле характерные для падения травмы.

Как пишет "Лайф", человек упал на иномарку.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") — строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. В настоящее время административно является частью Пресненского района Центрального административного округа города Москвы.