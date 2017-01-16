Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Рабочая неделя в Алтайском крае начинается с похолодания – днем в понедельник, 16 января, температура ожидается в диапазоне -17…-22 градуса.

По данным Гидрометцентра, в предгорьях будет теплее – здесь -12…-17 градусов. В отдельных районах слабый снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер восточный, три-восемь метров в секунду.

В краевой столице преимущественно без осадков, утром изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -18…-20 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.