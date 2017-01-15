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Алтайский следователь Росщупкин возглавил СУСК в Республике Хакасия

, ИА "Амител"
13 января Вячеслава Росщупкина уже представили новым коллегам

Фото: vrubcovske.ru

Первый заместитель руководителя СУСКа по Алтайскому краю Вячеслав Росщупкин стал руководителем этого ведомства в Республике Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

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Указ о назначении Росщупкина был подписан еще 1 января главой СКР Александром Бастрыкиным. 13 января бывшего алтайского следователя представили новому коллективу.

Росщупкин Вячеслав Ильич окончил сельскохозяйственный институт города Новосибирска, Алтайский государственный университет (юридический факультет). Должность первого заместителя алтайского СУСКа Росщупкин занимал с 2007 года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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