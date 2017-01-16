Фото: avito.ru

Трехкомнатную меблированную квартиру площадью 115 квадратных метров продают в Барнауле за 11,5 миллиона рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье расположено на седьмом этаже кирпичной высотки по улице Попова, 153.

"В квартире сделан хороший дизайнерский ремонт (мастерская "Классика") . Импортные материалы, сантехника, мебель, встроенная мебель от "МистерДорс". В площадь квартиры не входит тамбур 16 квадратных метров. В квартире имеется встроенный пылесос, две зоны приточно-вытяжной вентиляции. Продается в связи с переездом в другой регион", – отмечает продавец.

Также рассматривается вопрос комплексной продажи квартиры вместе с дачей (район новой "Ленты") и двумя гаражами (угол Балтийской и Попова).

