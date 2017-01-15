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Британский принц Уильям решил уйти с работы пилота вертолета скорой помощи и заняться делам королевской семьи. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольской правды".

По данным СМИ, осенью Уильям с со своей семье станет жить в Кенсингтонском дворце на западе Лондона. Переезд запланирован на конец августа.Ведь в сентябре его старший сын пойдет в школу, а младшая дочь в садик.

Напомним, Уильям с лета 2015 года работает на вертолете скорой помощи в Восточной Англии. В медицинскую службу он перешел из британских ВВС, где был пилотом поисково-спасательного вертолета.