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Энергетики в Алтайском крае опасаются ситуации, при которой компании, накопившие огромные долги, перестанут существовать и взыскивать задолженность будет попросту не с кого.
Об этом сообщили в "Алтайкрайэнерго", говоря о вынужденной мере ограничения электроэнергии в отношении ряда предприятий ЖКХ в регионе.
"Причина столь радикальной меры – многомиллионные хронические долги МУПов за потребленную электроэнергию. Среди наиболее проблемных должников, в отношении которых введено ограничение, – теплоснабжающие предприятия в Камне-на-Оби, Крутихинском и Смоленском районах, "Водоканал" в Алейске", – уточняют в компании.
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Энергетики подчеркивают, что практика ограничений будет сохраняться до тех пор, пока предприятия ЖКХ не предпримут шагов по погашению задолженности. "Велик риск, что к весне, накопив многомиллионные долги, контрагенты по договорам энергоснабжения перестанут существовать, и взыскать задолженность за потребленную электроэнергию будет просто не с кого", – констатируют в "Алтайкрайэнерго".
Энергетики уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями, когда юрлица, берущие у муниципалитетов в аренду имущество котельных, по завершении отопительного сезона объявляют себя банкротами, а на месте таких организаций в преддверии следующего отопительного сезона зачастую появляются новые общества с чистой долговой историей.
Комментарии
фигня какая - общий счётчек на весь Алтайский край и в ОДН всем эти неплатежи. В Многоквартирных домах прокатывает и тут прокатит.
Как говорят, на каждую хитрую ж..пу найдётся свой болт с резьбой. Энергетики и сами не ангелы, поэтому их жалобы вызывают смешанные чувства.
Невидимая рука рынка наводит порядок!