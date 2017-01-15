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Шесть лет назад, 15 января 2011 года, Следственный комитет России начал работать, как самостоятельный государственный орган. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Ведомство занимается раскрытием и расследованием преступлений, противодействием коррупции, профилактикой преступности, обеспечением законности при производстве .

За такой короткий срок сотрудники СУСКа смогли накопить огромный опыт следственной работы, освоить передовые криминалистические методики, создать современную материально-техническая база.

Что касается нашего региона, то за это время следователи также добились хорошего результата. Они рассмотрели более 100 тысяч сообщений о преступлениях, возбудили 15 тысяч уголовных дел, из них порядка 11 тысяч направлено в суд.