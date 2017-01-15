Фото: vk.com/barneos22

Возгорание жилого многоквартирного дома произошло в Барнауле на улице Попова,44, в воскресенье, 15 января, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Местные жители пишут, что задымление наблюдается в подъезде и подвале.

"Горят кабели в шахте. Пожарные и другие службы на месте, жители эвакуированы. Сейчас планируют разместить их в школе, чтоб они не мёрзли на морозе",- сообщают очевидцы.