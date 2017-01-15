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Авиакатастрофа EgyptAir могла произойти из-за гаджетов, которые принадлежали второму пилоту, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Журналисты, на которых ссылается издание, сообщают, что в аэропорту Шарль де Голль, второй пилот положил на верхнюю часть приборной панели свои IPhone 6S и iPad mini 4 рядом с несколькими флаконами духов. Есть вероятность, что в то время, когда самолет находился в воздухе, батарея смартфона перегрелась и вызвала пожар.

Между тем, ранее сообщалось, что в кабине пилотов прозвучала пожарная тревога.

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на 19 мая прошлого года. Самолет летел из Парижа в Каир. Он упал в Средиземное море в 80 километрах от побережья Египта. На борту было 66 человек, все они погибли.