Фото: rodnoy.tv

Неделя протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа началась в Америке. Первая акция протеста уже состоялась в Вашингтоне у мемориала Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет портал Regnum.ru.

Как сообщается, на первое мероприятие пришло порядка двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить.

Активисты говорят, что последующие акции протеста соберут гораздо больше людей.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.