Фото: rodnoy.tv
Неделя протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа началась в Америке. Первая акция протеста уже состоялась в Вашингтоне у мемориала Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет портал Regnum.ru.
Как сообщается, на первое мероприятие пришло порядка двух тысяч человек. Лидеры движения призвали граждан США к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить.
Активисты говорят, что последующие акции протеста соберут гораздо больше людей.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.
Комментарии
надо трампанутых скакунцов босю и рубанка на подмогу в поддержку американской демократии . не дай бог завалят Трампа !
Скоро посевная, а с Трампом все так непонятно и туманно ммммм....
Сегодня негры, завтра педики или феминистки и т.д. До первого замоченного креативного.