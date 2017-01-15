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Литва решили отгородится от России забором, который будет построен на границе с Калининградской областью, пишет "ТАСС".

Как сообщается, такая мера призвана защитить экономические интересы страны и укрепить безопасность. Отметим, что в Литве сигареты и алкоголь продается гораздо дороже, чем в России.

Стройку планируют начать будущей весной. Строительство обойдется в 3,6 миллионов евро.



