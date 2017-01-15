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Литва решили отгородится от России забором, который будет построен на границе с Калининградской областью, пишет "ТАСС".
Как сообщается, такая мера призвана защитить экономические интересы страны и укрепить безопасность. Отметим, что в Литве сигареты и алкоголь продается гораздо дороже, чем в России.
Стройку планируют начать будущей весной. Строительство обойдется в 3,6 миллионов евро.
Комментарии
Порашенко в помощь позовите.
Ну решила и решила. Где-то стирают границы, где-то укрепляют.
Крыса - одно из самых это животных
Нуууу.... а, может, лучше море б выкопали по примеру укров!
Народные деньги тратят на борьбу с контрабандистами, разве плохо?
шпроты украли перебезчики
Трамп придэ и забирёт своих зольдат
В оригинале- для установления контроля над контрабандными потоками. Дураки они, что ли, такую благодать пресекать.? Контролировать! Дырки в заборе наверняка будут.