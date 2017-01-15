Фото: azerbaycansaati.tv
Петиция с просьбой о помощи в борьбе с коррупцией в Мексике появилась на сайте Change.org. Примечательно, что составленная на испанском языке петиция, адресована президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет "Ведомости".
В документе сказано,что такой удручающей политической ситуации в этой стране не было никогда. Автор петиции — житель Мексики — пишет, что ни США, ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в стране.
В петиции также указано, что в Мексике нет человека, который остановит коррумпированных чиновников.
"Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке", – сказано в документе.
Чтобы петиция была передана в руки российскому президенту, она должна собрать пять тысяч подписей.
Комментарии
Обратились по адресу, ничего не скажешь
Ахахаха!!! Это шутка такая?
Дорогой медведь, нас тут волки задрали. Спасите нас! Надеемся, чо Вы вегетарианец. С Уважением, Ваши овцы.
Обзавидовались нам потомки майя. Не успеваем принимать последнее время. В очередь.....