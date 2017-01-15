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Морозную и не снежную погоду прогнозируют синоптики на понедельник, 16 января, в Алтайском крае.

Согласно данным сайта ЦГМС по региону, в ночь на 16 января столбики термометра упадут до -22..-27 градусов, местами в северных районах похолодает до -28...-33, в южных будет теплее: -15...-20. Ночью в отдельных районах пройдет слабый снег, местами в ночные и утренние часы туман, изморозь, на дорогах гололедица.

Днем в этот день потеплеет до -14...-19 градусов, в предгорьях до -9...-14. Днем также возможен слабый снег.

Ветер 16 января будет дуть восточный 3-8 метров в секунду.