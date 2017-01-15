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Британские ученые выяснили, что игра в "тетрис" снижает тягу к еде, напиткам и занятию любовью. Об этом пишет портал vistanews.ru.

Ученые выбрали добровольцами студентов одного из университетов в Лондоне. Каждый из них должен был играть в "тетрис".

Позже выяснилось, что третья часть испытуемых готова была отказаться от секса, еды и напитков только, чтобы продолжать играть. 16% студентов могли бросить игру в любое время. Исследователи сделали вывод, что подобное действие возможно оказывают и другие игры на организм человека, но делать окончательные выводы пока рано.