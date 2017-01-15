Пользователей соцсетей начали шутить над заплакавшим вице-президент США Джо Байденом, который не смог сдержать слез после того, как был награжден Президентской медалью. Об этом пишет "ФАН".

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.

Видео церемонии награждения появилось в интернете. На видео можно разглядеть, как чиновник расчувствовался после награждения и начал вытирать платком свои слезы. Стоп-кадр, на котором лицо Байдена запечатлено крупным планом в тот момент, когда Обама надевает на его шею медаль, быстро разлетелось по соцсетям и стало мемом.

Шутники тут же начали использовать свой талант и переиначивать ситуацию:

"Джо, у меня есть кое-что для тебя! — Это вафельный рожок? — Это Президентская медаль свободы. — (плачет)".