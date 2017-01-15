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Российские зрители уже в мае смогут увидеть продолжение культового сериала "Спасатели Малибу". В сети уже появился трейлер к новым сериям, пишет Svopi.ru.
В новых сериях герои сериала, как и прежде, будут спасать отдыхающих, а также бороться с бизнесменами из нефтяной фирмы, желающими выкупить пляж.
Роли в культовом сериале исполнили: знаменитый культурист Дуэйн "Скала" Джонсон и Зак Эфрон. Их коллегами-девушками выступят Келли Рорбах и Александра Даддарио.
"Спасатели Малибу"- американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii). В Книге рекордов Гиннеса, "Спасатели Малибу" упоминаются как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.
Комментарии
Когда же выйдет наконец - то сериал "Бурановские бабушки " ? Вместо скреп духовных ,объединяющих ,усиленно внедряют в души и головы россиян тлетворные скрепы Запада.АГА ?
Не взлети! Да, Казимир?
Переведи ,"Нинок" ,что сказать хотела -то ?
Как дела? Как обстановка в столице Алтайского края?
Дела - к Прокурору из соседней палаты ), Обстановку мониторит МЧС ,не в курсе. Обама (чмо) дороги не добомбил в Степном ?
жжёшь аки добрый молодец
CALIBR зарегистрированный 15 января 2017 г. 21:50 Обама (чмо)
Спасибо за инфу, не знал. Трампу то доверять можно?