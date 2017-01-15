Фото: pixabay.com

Российского режиссера Федора Кудряшова, который получил травму во время отдыха в Таиланде, перевезли в Москву, пишет газета "Известия".

Как пишет издание, культурного деятеля привезли в России регулярным авиарейсом компании "Аэрофлот", на борту которого был организован отсек интенсивной терапии. По данным медиков, состояние россиянина оценивается, как стабильно тяжелое.

Напомним, в конце декабря прошлого года Кудряшов попал под гидроцикл в Паттайе. Он получил черепно-мозговую травму.