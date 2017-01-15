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Возгорание многоквартирного дома на улице Попова в Барнауле удалось потушить за 53 минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:12, через 41 минуту пожар удалось локализовать, еще через 12 минут возгорание было ликвидировано.

На пожар выезжали 49 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 40 человек личного состава и 14 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , пожар произошел в "хрущевке" на улице Попова. Согласно фотографиям очевидцев, спасатели провели эвакуацию жильцов.