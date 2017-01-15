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Водитель, который вызвался прокатить на снегоходе в Саратове по Волге знакомых, был пьяным, пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, снегоход провалился под лед во время катания по Волге. В результате, погиб водитель снегохода и двое детей. Находившейся также на снегоходе женщине удалось спастись. Сейчас она находится в больнице.

Издание пишет, что 51-летний мужчина во время управления снегоходом находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что именно он предложил своему шестилетнему сыну, шестилетнему внуку, а также 40-летней знакомой прокатиться по реке.



