Работники органов следствия отмечали накануне свой профессиональный праздник, приуроченный к созданию Следственного комитета как отдельной структуры в российской правоохранительной системе.

Хорошо известно, что сегодня СКР занимается наиболее сложными и резонансными уголовными делами и сотрудникам именно этой государственной организации приходится распутывать самые опасные преступления – от убийств до первостепенных коррупционных дел.

Портал Amic.ru в контексте профессионального праздника работников Следственного комитета пообщался с десятью следователями краевого управления СКР, которые рассказали о том, что такое следственная работа, каких усилий она требует, и поделились своими правилами жизни.

Сергей Викторович Чесноков, следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В Следственном комитете я работаю с момента его образования, то есть с 2007 года, а вообще в органах следствия – с 2002 года. Сначала был следователем районного звена, а с 2005 года – следователем краевой прокуратуры. Выбор профессии произошел еще в студенчестве. Думаю, эта стезя более интересна для мужчины. Почти 15 лет работы следователем приучили к большому терпению и моральной устойчивости. Во время того, как я формировался в качестве следователя, самым непростым было планирование своего рабочего дня. Нельзя хвататься за все подряд, всегда нужно расставлять приоритеты. Если говорить о своей практике, то мне пришлось заниматься одним из первых наиболее громких коррупционных дел в крае с момента образования Следственного комитета, которое было связано с чиновником Фонда федерального имущества. В итоге нам удалось доказать шесть эпизодов преступной деятельности. Это было очень трудоемкое дело, потребовавшее больших усилий. Главным качеством следователя, как мне кажется, должна быть требовательность к самому себе. Лучше самого себя никто не дисциплинирует. Кроме того, нужно понимать ответственность своих шагов и всегда действовать взвешенно.

Александр Юрьевич Лобов, ветеран следственного управления СКР, легендарный следователь, недавно ушедший на пенсию с должности заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел.

В органах следствия я работал с 20 декабря 1994 года, а 1 октября 2016 года вышел на пенсию. Отец мой был кадровым офицером, оба деда были военными. Мне тоже хотелось выбрать мужскую профессию. Когда учился на юридическом факультете, у меня уже был "прицел" на правоохранительную работу. Могу сказать, что между поколениями следователей большие различия. Изменилось время, страна. Сейчас другой психотип мышления. Раньше люди были более простые и тяготы службы переносили попроще. Мне приходилось наблюдать большой всплеск преступности. Когда я пришел на работу, "старики" рассказывали, что в 80-е годы в Алтайском крае было от 40 до 60 убийств ежегодно. А вот в 90-е годы количество убийств доходило до 800! Это привело к зверской нагрузке на следователей. Если вспоминать наиболее энергозатратное дело, то мне приходит на ум история с бандой в 2001–2002 годах, которая действовала в Барнауле с "выездами" в отдаленные места края. В банду входило восемь человек, а по делу проходило 11. Так вот, они совершили 16 разбойных нападений с пятью убийствами, в том числе заказными, кражи и так далее. Вот это дело было очень энергозатратным. А еще мне запомнился случай, когда по делу, которое я расследовал, был вынесен смертный приговор. Было это в 1996 году, за несколько месяцев до моратория. Дело связано с убийством целой семьи. Очень у меня отложилось в памяти, что во время суда мать обвиняемого сама настаивала на смертной казни для своего сына. Смертный приговор в исполнение приведен не был, но спустя два года преступник умер в тюрьме от туберкулеза. Кстати, я являюсь сторонником смертной казни. Конечно, я не призываю к тому, что за каждое убийство следует казнить. Но есть преступления из ряда вон. Нет никакого рецепта, как стать следователем. Эту работу надо просто любить. Она вытягивает столько сил и энергии, что если не тянуться к ней самому, то ничего не получится. То есть профессия сама вытесняет лишних людей. Быть немножко беременным здесь никак не получится.

Вадим Сергеевич Марьин, следователь следственного отдела по Рубцовску следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Работаю в СКР с декабря 2013 года. До этого почти пять лет был дознавателем в службе судебных приставов. Решение перейти в Следственный комитет принял во многом в связи с тем, что мой отец отдал три десятка лет службе в органах следствия. Незаменимое качество в нашей работе – терпение. Никуда не уйдешь и от того, что необходима предрасположенность к такой работе. Дела, как правило, всегда внутренне делятся на более сложные и простые. Зачастую это понятно уже на стадии возбуждения уголовного дела. Конечно, в процессе могут появиться дополнительные сложности, поэтому необходимо быть готовым ко всему. По мере расследования возникают самые разные ситуации, и на это необходимо отвечать с точки зрения закона. Всегда приходится учиться, осваивать новое. Это сложно, но интересно и позволяет всегда развиваться. Удовлетворение приносит сама работа и когда говорят короткое "спасибо" за вложенные силы, душу и время.

Ирина Васильевна Каткова, следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В Следственном комитете тружусь с октября 2011 года, а если говорить о карьере в правоохранительных органах, то она началась в МВД в августе 2002 года. Службу в СКР выбрала в связи с тем, что законодательство не стоит на месте – Следственному комитету передается в подследственность все больше статей, более серьезные, резонансные и значимые дела. Если отмотать поколения назад, то мой дед служил в милиции, а затем его сын, мой родной дядя, также работал в ГУВД. Ну а представителем следующего поколения выпало стать мне. Конечно, принято считать, что работа в правоохранительных органах – для мужчин. Да, иногда женщинам приходится непросто, но коллеги приходят на помощь. Наверное, следователем надо родиться. Эта тяжелая работа должна нравиться. Ты должен любить свое дело и всегда быть готовым к расширению кругозора. И, конечно, надо понимать, что следователь ложится спать с мыслью о деле, которое он расследует, и встает с мыслью о нем же. Это требует очень большого напряжения. Я уверена, что каждый следователь нацелен на то, что по мере его работы права потерпевших должны быть восстановлены, преступники наказаны, а ущерб возмещен.

Антон Иванович Рурич, следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В Следственном комитете работаю с момента его образования в 2007 году. До этого был следователем в прокуратуре, куда пришел еще на пятом курсе университета. Еще на юрфаке у меня сразу вызвало интерес именно уголовное право и криминалистика. Если говорить о том, как перенимается опыт в Следственном комитете, то в первую очередь это происходит при работе в следственных группах, которые создаются для расследования какого-либо объемного дела. Как правило, в такие группы привлекаются молодые следователи, которые, глядя на старших товарищей, учатся непосредственно на практике. Конечно, есть и другие механизмы, но работа в группе дает действительно неоценимый опыт. Естественно, в работе следователя ценится гибкость ума. Как стать хорошим следователем? Необходима самоподготовка и самосовершенствование. Ну а главное – полная самоотдача. Дело в том, что основная сложность – это почти полное отсутствие свободного времени. Чтобы к этому привыкнуть, нужны не месяцы, а годы. Конечно, главным образом, чувство удовлетворения от работы получаешь, когда человек получает заслуженное наказание за совершенное им преступление. Как говорил герой Высоцкого в известном кинофильме: "Вор должен сидеть в тюрьме". Когда потерпевшие или их родственники говорят "спасибо", чувствуешь, что делаешь полезное и нужное дело. Есть и некий соревновательный момент, который заключается в том, что тебе нужно "передумать" преступника. Это такая интеллектуальная битва, то есть чисто профессиональный интерес – обыграть противника.

Павел Викторович Дрожжин, следователь следственного отдела по Железнодорожному району Барнаула следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В Следственном комитете я работаю с 28 февраля 2012 года, то есть почти уже пять лет. До этого учился на юридическом факультете Алтайского госуниверситета и был общественным помощником в Следственном комитете. То есть опыта набирался еще в студенческие годы. Можно сказать, что я являюсь потомственным правоохранителем. Мой отец служил в полиции, был заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. Что касается расследования уголовных дел, то, конечно, существует определенная градация – некое деление дел на сложные и, скажем так, не очень сложные. Во многом это связано с количеством эпизодов преступной деятельности. Если говорить о последнем энергозатратном расследовании, то буквально в декабре 2016 года я сдавал дело, касающееся 38 эпизодов преступной деятельности. На него, конечно, уходило очень много сил и времени. Короткий рецепт, как стать следователем? К такого рода профессии необходима тяга и то, что называется призванием. Чем горжусь? Доказанными преступлениями, расследованными делами. Ведь хочется верить в то, что наказание для преступников является неотвратимым. Ради этого все мы и работаем.

Станислав Алексеевич Арзамасцев, следователь следственного отдела по Ленинскому району Барнаула следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В органах Следственного комитета я работаю с октября 2012 года. До этого, с 2010 года, работал следователем в наркоконтроле. О службе в Следственном комитете я мечтал еще с момента поступления на юридический факультет. Получив определенный опыт и базу знаний в наркоконтроле, поступил на службу в Следственный комитет. Уверен, что именно следователи являются ключевым звеном всей правоохранительной системы и правосудия. Чтобы стать хорошим следователем, необходимо быть ответственным, исполнительным, трудолюбивым и, конечно, разбираться в психологии людей. От нашей работы зависят судьбы людей, а это огромная ответственность. Самое сложное в нашей профессии – это овладевать новой практикой. Мне вспоминается уголовное дело, которое было одним из первых в своем роде не только у нас в крае, но и в России в целом. Начинали мы его расследовать в 2015 году, и было оно связано с деятельностью незаконного игорного заведения. Речь шла об организованной группе из пяти лиц. Тогда приходилось одним из первых в стране овладевать практикой расследования такого рода преступлений. Уверен, работа следователем всегда считалась престижной, интересной, разнообразной и способствующей умственному и моральному развитию.

Марина Николаевна Островская, следователь по особо важным делам четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Следователем именно Следственного комитета я стала в 2009 году, а в следственных органах служу с 2001 года, то есть "чистый" стаж в данном случае составляет 16 лет. Службу в СКР считаю более престижной и интересной. Не знаю, можно ли меня назвать потомственным правоохранителем, но мой дед, погибший в звании майора при исполнении служебного долга, работал в органах КГБ. Работа следователя – труд далеко не из легких, и не только для женщин. Сложностей много, но основные – это практически полное отсутствие свободного времени, отсутствие возможности пообщаться с друзьями, родственниками, нехватка времени на общение с семьей, детьми. Периодически приходится спать по один-два часа в сутки, а то и меньше, но при этом нужно всегда быть на высоте и при любых обстоятельствах оставаться женщиной. Да, сложно быть в боевой готовности 24 часа семь дней в неделю, сложно нестись, управляя своим верным другом-автомобилем, без которого работа следователя практически невозможна, из одного конца нашего необъятного края в другой, при этом не важно, мороз или жара на улице, метель или ливень. Как стать следователем? Рецепт не очень сложен: нужно иметь душу романтика, ум сыщика, большое красивое сердце, чтобы всегда быть честным с окружающими и самое главное – с самим собой, заполнить все это знаниями юридической науки, полученными за 5 лет успешного обучения по юридической специальности в вузе, затем на протяжении всего гарантийного срока пополнять этот запас новыми изменениями в законодательстве и …готово! Свой долг нужно выполнять с честью и достоинством, чтобы кто-нибудь когда-нибудь тебе сказал "спасибо".

Петр Петрович Пархоменко, следователь Славгородского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По всем параметрам я считаюсь молодым следователем. В органах СКР работаю с 6 июня 2016 года. Наше ведомство я выбрал в связи с тем, что именно Следственный комитет ведет самые сложные и резонансные дела и находится на передовой борьбы с преступностью. Окончательно решение пойти в СКР у меня сформировалось, когда я проходил службу в воздушно-десантных войсках. Чтобы стать следователем, конечно, необходимо ориентироваться в уголовно-процессуальном праве. Уже со студенческой скамьи нужно расставлять приоритеты. Кроме того, необходимо понимать, что для работы в Следственном комитете человек должен обладать определенным набором качеств – иметь достойное прошлое, твердость, вести положительный образ жизни, быть настойчивым. В моей практике имел место такой случай. Поступило сообщение о совершении преступления в отношении взрослого человека. Изначально не было установлено, что преступление было совершено в отношении детей. Но по ходу следствия мною было раскрыто несколько эпизодов преступной деятельности в отношении несовершеннолетних. Это говорит о том, что зачастую бдительность следователя и детали требуют самого тщательного изучения и внимания. То, что мне доверили такое важное и общественно значимое дело, как расследование тяжких и особо тяжких преступлений, у меня вызывает чувство гордости и за себя, и за ведомство, в котором я работаю. Конечно, я чувствую огромную ответственность, но благодаря этому я абсолютно замотивирован и нацелен на выполнение поставленных задач.

Артем Александрович Дорожкин, старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В Следственном комитете работаю с июня 2008 года, то есть 8,5 лет. Выбор профессии у меня был предопределен с юных лет, у меня в семье все юристы, хотя родители, видя мои успехи в школе по математике, надеялись, что я в дальнейшем выберу сферу экономики. Однако у меня с детства было привито повышенное чувство справедливости, поэтому для внесения своего небольшого вклада для поддержания баланса справедливости в обществе я выбрал данную профессию. Если говорить о разных поколениях следователей, то на первый взгляд, может, разница и ощутима. Однако следователи старой закалки тоже когда-то пришли молодыми, неопытными и набирали свой авторитет в процессе работы не один год, учась у более опытных товарищей. Так и сейчас молодые следователи обращаются за советом и помощью к более опытным. Поэтому отношения строятся, прежде всего, на взаимопомощи и взаимоуважении. Чтобы быть хорошим следователем, необходимо желание работать и терпение. Практически в каждом деле в ходе расследования возникают определенные сложности. Первое, что мне в данный момент вспоминается, – это так называемые дела "прошлых лет", расследование которых всегда представляет определенную сложность в связи с тем, что с момента совершения преступления прошло много лет, но и в то же время вызывает определенный интерес и азарт. Так, могу выделить дело по факту разбойного нападения на работника торговой точки на барнаульском рынке и причинения ему тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, произошедшего в 2005 году. По прошествии более 10 лет удалось установить личность преступника и доказать его вину. В настоящее время он осужден и отбывает наказание. Такие дела вызывают особое удовлетворение, поскольку спустя много лет преступник, уверовавший в свою безнаказанность, получил заслуженное наказание. Я считаю, что делаю правильное дело и горжусь этим.

