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Стюардессу компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, в ходе которого стало известно, что девушку угостили бутербродом, не предъявив ей документа, который подтверждает факт покупки продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, на 22-летнюю англичанку донес один из членов экипажа, который стал свидетелем сцены передачи "багета с беконом". Коллега пожаловался руководству фирмы, назначившему позже слушания по делу о "краже бутерброда". Глисон выяснила, что, в соответствии с внутренним регламентом, ей было нужно попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней едой.

Журналисты отмечают, что уволенная девушка находится на 18-й неделе беременности. Сама Глисон собирается оспорить решение руководства фирмы в суде. Она отметила, что на нее "повесили ярлык воровки", однако она таковой не является.

Представитель компании прокомментировал ситуацию следующим образом: "Сотрудница съела багет с беконом, но она за него не заплатила. Вот в чем ее ошибка".

Угостившего стюардессу сэндвичем члена экипажа тоже уволили, отмечает издание.