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Стюардессу компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, в ходе которого стало известно, что девушку угостили бутербродом, не предъявив ей документа, который подтверждает факт покупки продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.
По данным издания, на 22-летнюю англичанку донес один из членов экипажа, который стал свидетелем сцены передачи "багета с беконом". Коллега пожаловался руководству фирмы, назначившему позже слушания по делу о "краже бутерброда". Глисон выяснила, что, в соответствии с внутренним регламентом, ей было нужно попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней едой.
Журналисты отмечают, что уволенная девушка находится на 18-й неделе беременности. Сама Глисон собирается оспорить решение руководства фирмы в суде. Она отметила, что на нее "повесили ярлык воровки", однако она таковой не является.
Представитель компании прокомментировал ситуацию следующим образом: "Сотрудница съела багет с беконом, но она за него не заплатила. Вот в чем ее ошибка".
Угостившего стюардессу сэндвичем члена экипажа тоже уволили, отмечает издание.
Комментарии
Ну вот что сказать? Дебилизм. Значит если к тебе пришли гости с тортом, то нужно у них попросить чек? Ннндаааа!
скорее всего дело не в беконе. наверняка беременную стюардессу не могли уволить ввиду ее интересного положения, вот и подставили.
Да, ничего. У нас тоже скоро так будет.
Закон суров,но это закон.Дура ест,не задумываясь о последствиях.
- гость - 16 января 2017 г. 09:03
Закон суров,но это закон.Дура ест,не задумываясь о последствиях. 0 0
а ты то умный? с умным видом жрешь? о последствиях хорошо подумал?
- гость - 16 января 2017 г. 08:55 Это вот щас к чему было? Тема про британскую стюардессу. При чём здесь Россия? Где у нас так людей увольняют? Просто воняешь ради того, чтобы повонять?
Жрала наварно как коняра последняя, что даже экипаж был в афиге.
так то их двое ей простительно а разве можно беременную уволить?
Здесь налицо недопонимание между мужчиной и женщиной из разных категорий.Член экипажа как истинный джентльмен должен был после слов "Кушайте,уплочено" сунуть ей в ладонь чек.
Так искорениют коррупцию в лётных рядах на Британских островах.
Попадаются такие аристократки.
Факт взятки доказан! Малаццы! Я думал, что "имитация бурной деятельности" сугубо советско-российское явление. А, может, и вправду "подсидеть" хотели.