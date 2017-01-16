Фото: newyorker.com
Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что с Россией можно достичь соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью республиканца лондонскому изданию Times и немецкому Bild.
Трамп отметил, что людям необходимо договариваться "и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости".
Он добавил, что с Россией можно попытаться заключить хорошие сделки, учитывая существование антироссийских санкций. В качестве примера республиканец привел ядерное оружие, которое, по его мнению, нужно "существенно сократить". При этом Трамп отметил, что сейчас действуют санкции, от которых РФ тяжко страдает. "И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — заключил избранный президент Соединенных Штатов.
"Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США", — цитирует агентство резюме заявления Трампа, написанное Times.
"Известия" добавляют, что Трамп также заявил о намерении поначалу доверять российскому президенту Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, отметив, что это может продлиться недолго. Кроме этого, республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.
Комментарии
При этом Трамп отметил, что сейчас действуют санкции, от которых РФ тяжко страдает. +++++++++++++ Его явно ввели в заблуждение : именно благодаря санкциям ,Россия поднимается с колен ,слезая с нефтяной иглы. Да и закалка для нас немаловажна - из мягкого железа получается булатная сталь. ) Сокращение ядерного потенциала России в ответ на снятие санкций ? Да он смеётся над нами ,забыв ,что наши Искандеры умеют смеяться заразительней ! *если захотят.)
Пиндосы ввели санкции,а потом ставят условия на которых могут их отменить. PS Калибр почему-то считает ,что речь идёт о сокращении ядерного потенциала только России,доводя тайные мысли Трампа до широкой публики )
смешной какой, господи! Где у нас кто пострадал от его санкций? Разве что Боженка с компанией из-за устриц удавиться была готова. Так эти - вообще не Россия, о них не стоит беспокоиться. А вот оружия нашего, судя по всему, боятся - и правильно делают.
- гость - 16 января 2017 г. 09:49 Так недавно Боженка писала как она исстрадлась - вынуждена вместо новозеландской мраморной говядины брать гогно от Мираторга ))))
Вопрос Крыма для снятия санкций уже не ставится.
Где у нас кто пострадал от его санкций? ++++++++++ Однозначно : санкции не вводились против вас и ваших родственников , они ударили по банковскому и топливному секторам ,против чиновников , замешанных в деле Магнитского и по "Закону Димы Яковлева" А вот выше перечисленные , в силу непреодолимых обстоятельств , вынуждены заниматься "чёсом" вас и ваших родственников. *но это совсем другая история.
"Люди, которые собрались под иконой Егора Гайдара, по определению ничего создать не могут. Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать. Это племя разрушителей, и обсуждать цифры, о которых они говорят, даже не хочется, потому что это абсурдно. Восстанавливать экономику России нужно уж никак не под идейными знаменами Гайдара.
Помню, в прошлом году сообщали, что тот Гайдаровский форум будет последним. Как видим, это оказалось не так. Гайдаровский форум — символ того, что мы не сумели преодолеть тяжелую полосу в нашей истории. О каком же возрождении может идти речь?"
Жаль,Залдостанов там не проехался по рядам на мотоцикле )
Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать. +++++++++++++ О,как ?! Оказывается ,уже не Горбачёв её разрушил? Что-то новое...
не Горбачёв её разрушил? - нет, однозначно, попал в струю...
Большое пленарное заседание, «Устойчивый экономический рост: модель для России» меня сильно разочаровало. Эмоционально скучное академическое выступление Алексея Кудрина с изложением проблем и вызовов, стоящих перед Россией, содержательно было интересным ровно до тех пор, пока в голове не прозвучал вопрос: а почему Россия оказалась в таком положении? Какие ошибки были сделаны и что нужно сделать, чтобы их не повторить? Эту тему докладчик обходил по такой широкой траектории, что было просто поразительно! Как можно предлагать рецепты, если ты не поставил диагноз, а говоришь лишь о симптомах болезни? Впрочем и до рецептов особо дело не дошло – понимаю, Кудрину и его команде нужно предъявить свои результаты только в мае, поэтому еще раза 3-4 можно будет выступать с промежуточными результатами, - разговор шел о проблемах и, иногда, о развилках. Хотя зал, отвечая на вопросы задававшиеся модератором, упорно голосовал за опцию «нужны перемены в госуправлении», докладчик сводил этот сюжет исключительно к теме «создания центра управления изменениями» и к тому, что «нужны квалифицированные кадры». Ни одного слова об отказе от монополии на власть, о политических реформах, о необходимости реальной политической конкуренции сказано не было. А уж вывод делайте сами: может ли (и хочет ли) лидер, удерживающийся у власти уже 17,5 лет и желающий просидеть в своем кресле еще семь лет, изменить свои принципы и ценности, логику принятия решений, свое поведение? Дискуссия по докладу тоже не удалась. Модератор сессии задавал руководителям Минфина, Минэкономики и Банка России настолько комплиментарные, удобные для ответов вопросы, что ошибиться с правильным ответом для них было невозможно. (Хотя и при этом новый министр экономики допустил серьезную фактическую ошибку, сказав, что доля накопления в российском ВВП составляет 22%, хотя ведущий справедливо утверждал, что она равна 18% - сами понимаете, ведущий спорить не стал). Ни о какой дискуссии, ни о каком различии во мнениях речи и быть не могло. Даже то, что Алексей Кудрин прямо сказал
Тема про китайский проект “One belt, one road” (Новый Шелковый путь» набрала больше желающих поучаствовать, чем могла вместить аудитория – как сказал один из панелистов «нам, похоже, выделили самую маленькую аудиторию во всем гигантском комплексе Академии». Участников дискуссии можно было разделить на три лагеря»: китайцы, которые спокойно, как броненосец рассказывали про свой проект, не обращая внимания на все остальные темы; представитель России, который пытался доказать, что проект Евразийского союза нужно рассматривать, как равный китайскому, и что речь должна идти «о сопряжении» двух интеграционных проектов (лучшим примером такого сопряжения стал рассказ об автобане, которой строит Китай и который по замыслу должен дойти от Шанхая до Европы, и проект которого пока завершается в Оренбурге, на что российские представители рассказали о том, что мы хотим построить железную дорогу Москва-Казань – как можно «скрестить ежа и ужа», если, тем более, между ними 600 километров? – осталось для меня загадкой); и представители Киргизии и Казахстана, которые четко и внятно говорили, что ЕврАзЭс в нынешнем виде стал никому не нужной бюрократической надстройкой, не играющей никакой значимой роли в принятии решений и не способствующий реальной интеграции, и что развивать этот проект без ориентации на Китай и его экономику просто невозможно. В общем, ничего лучше басни «Лебедь, рак и щука» не может рассказать о ходе дискуссии. Третья дискуссия, о кратко- и долгосрочных принципах денежной политики меня привлекла профессионально, хотя никаких громких имен среди выступавших не было. Дискуссия удалась в том плане, что были разные точки зрения, которые были аргументированы и временами сильно оппонировали друг другу, и не удалась потому, что большое количество выступавших почти не оставило времени на вопросы и ответы. (Если где-то в сети можно найти видеозапись этого Круглого стола, то сильно рекомендую посмотреть, как минимум, выступление Натальи Орловой об инфляционных рисках и Олега Солнцева о том, как ЦБ создает искажения в д
Тем не менее, одну тему удалось поставить на обсуждение: как разорвать порочный круг жесткой денежной и бюджетной политики (при этом представители Банка России и Минфина называли бюджетную политику мягкой), которые сильно тормозят экономический рост и лишают бюджет доходов, заставляя его еще больше ужесточать свою политику? Ответ меня не вдохновил: от нас ничего не зависит, нужно ждать начала структурных реформ.
Подводя итоги своего участия в Форуме, я не могу скрыть разочарования: серьезного разговора на вынесенную в название Форума тему – «Выбор приоритетов» - я не услышал. Так же как не услышал от представителей правительства рассказа о том, что они собираются делать в ближайший год (не считая того, что вести активную борьбу за сохранение своих кресел). И, самое печальное, от тех экспертов, которых принято называть независимыми, я не услышал ни одного тезиса, выражавшего несогласие той политикой, которую проводит Кремль «и лично Владимир Владимирович Путин», или ставящих под сомнение те решения, которые предлагал «лично Алексей Леонидович». А без такой дискуссии Гайдаровский форум превратился в обычный партхозактив.
Хорошая сделка: уран в обмен на продовольствие. Надо брать, Дональд плохого не посоветует!
Трамп хороший... он санкции с Путина и друзей его снимит... в обмен на бомбы которыми Вовка машит...
- гость - 16 января 2017 г. 09:49 Пиндосы ввели санкции,а потом ставят условия на которых могут их отменить. --- Естественно. Ведь отменить санкции может только тот, кто их ввел.
PS Калибр почему-то считает ,что речь идёт о сокращении ядерного потенциала только России,доводя тайные мысли Трампа до широкой публики --- Ну почему же только России? Двустороннее сокращение, конечно. Только у РФ кроме ядерного - другого потенциала в загашнике не наблюдается.
- гость - 16 января 2017 г. 10:55
Понятно, что вам платят за количество символов в сообщении. Но своей нечитаемой белибердой вы засоряете десятки форумов.