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Трамп заявил о возможном снятии антироссийских санкций

, ИА "Амител"
Трамп может предложить снятие санкций в обмен на сокращение ядерного оружия

Фото: newyorker.com

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что с Россией можно достичь соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью республиканца лондонскому изданию Times и немецкому Bild.

Трамп отметил, что людям необходимо договариваться "и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости".

Он добавил, что с Россией можно попытаться заключить хорошие сделки, учитывая существование антироссийских санкций. В качестве примера республиканец привел ядерное оружие, которое, по его мнению, нужно "существенно сократить". При этом Трамп отметил, что сейчас действуют санкции, от которых РФ тяжко страдает. "И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — заключил избранный президент Соединенных Штатов.

"Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США", — цитирует агентство резюме заявления Трампа, написанное Times.

"Известия" добавляют, что Трамп также заявил о намерении поначалу доверять российскому президенту Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, отметив, что это может продлиться недолго. Кроме этого, республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.01.2017 09:12
CALIBR

При этом Трамп отметил, что сейчас действуют санкции, от которых РФ тяжко страдает. +++++++++++++ Его явно ввели в заблуждение : именно благодаря санкциям ,Россия поднимается с колен ,слезая с нефтяной иглы. Да и закалка для нас немаловажна - из мягкого железа получается булатная сталь. ) Сокращение ядерного потенциала России в ответ на снятие санкций ? Да он смеётся над нами ,забыв ,что наши Искандеры умеют смеяться заразительней ! *если захотят.)

0  0
16.01.2017 09:49
- гость -

Пиндосы ввели санкции,а потом ставят условия на которых могут их отменить. PS Калибр почему-то считает ,что речь идёт о сокращении ядерного потенциала только России,доводя тайные мысли Трампа до широкой публики )

0  0
16.01.2017 09:49
- гость -

смешной какой, господи! Где у нас кто пострадал от его санкций? Разве что Боженка с компанией из-за устриц удавиться была готова. Так эти - вообще не Россия, о них не стоит беспокоиться. А вот оружия нашего, судя по всему, боятся - и правильно делают.

0  0
16.01.2017 10:11
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 09:49 Так недавно Боженка писала как она исстрадлась - вынуждена вместо новозеландской мраморной говядины брать гогно от Мираторга ))))

0  0
16.01.2017 10:13
- гость -

Вопрос Крыма для снятия санкций уже не ставится.

0  0
16.01.2017 10:17
CALIBR

Где у нас кто пострадал от его санкций? ++++++++++ Однозначно : санкции не вводились против вас и ваших родственников , они ударили по банковскому и топливному секторам ,против чиновников , замешанных в деле Магнитского и по "Закону Димы Яковлева" А вот выше перечисленные , в силу непреодолимых обстоятельств , вынуждены заниматься "чёсом" вас и ваших родственников. *но это совсем другая история.

0  0
16.01.2017 10:25
- гость -

"Люди, которые собрались под иконой Егора Гайдара, по определению ничего создать не могут. Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать. Это племя разрушителей, и обсуждать цифры, о которых они говорят, даже не хочется, потому что это абсурдно. Восстанавливать экономику России нужно уж никак не под идейными знаменами Гайдара.

Помню, в прошлом году сообщали, что тот Гайдаровский форум будет последним. Как видим, это оказалось не так. Гайдаровский форум — символ того, что мы не сумели преодолеть тяжелую полосу в нашей истории. О каком же возрождении может идти речь?"

0  0
16.01.2017 10:31
то 10:25

Жаль,Залдостанов там не проехался по рядам на мотоцикле )

0  0
16.01.2017 10:34
CALIBR

Потому что это человек, который разрушил страну. Раз они ему поклоняются, значит, хотят ему подражать. +++++++++++++ О,как ?! Оказывается ,уже не Горбачёв её разрушил? Что-то новое...

0  0
16.01.2017 10:44
Doka

не Горбачёв её разрушил? - нет, однозначно, попал в струю...

0  0
16.01.2017 10:54
- гость -

Большое пленарное заседание, «Устойчивый экономический рост: модель для России» меня сильно разочаровало. Эмоционально скучное академическое выступление Алексея Кудрина с изложением проблем и вызовов, стоящих перед Россией, содержательно было интересным ровно до тех пор, пока в голове не прозвучал вопрос: а почему Россия оказалась в таком положении? Какие ошибки были сделаны и что нужно сделать, чтобы их не повторить? Эту тему докладчик обходил по такой широкой траектории, что было просто поразительно! Как можно предлагать рецепты, если ты не поставил диагноз, а говоришь лишь о симптомах болезни? Впрочем и до рецептов особо дело не дошло – понимаю, Кудрину и его команде нужно предъявить свои результаты только в мае, поэтому еще раза 3-4 можно будет выступать с промежуточными результатами, - разговор шел о проблемах и, иногда, о развилках. Хотя зал, отвечая на вопросы задававшиеся модератором, упорно голосовал за опцию «нужны перемены в госуправлении», докладчик сводил этот сюжет исключительно к теме «создания центра управления изменениями» и к тому, что «нужны квалифицированные кадры». Ни одного слова об отказе от монополии на власть, о политических реформах, о необходимости реальной политической конкуренции сказано не было. А уж вывод делайте сами: может ли (и хочет ли) лидер, удерживающийся у власти уже 17,5 лет и желающий просидеть в своем кресле еще семь лет, изменить свои принципы и ценности, логику принятия решений, свое поведение? Дискуссия по докладу тоже не удалась. Модератор сессии задавал руководителям Минфина, Минэкономики и Банка России настолько комплиментарные, удобные для ответов вопросы, что ошибиться с правильным ответом для них было невозможно. (Хотя и при этом новый министр экономики допустил серьезную фактическую ошибку, сказав, что доля накопления в российском ВВП составляет 22%, хотя ведущий справедливо утверждал, что она равна 18% - сами понимаете, ведущий спорить не стал). Ни о какой дискуссии, ни о каком различии во мнениях речи и быть не могло. Даже то, что Алексей Кудрин прямо сказал

0  0
16.01.2017 10:54
- гость -

Тема про китайский проект “One belt, one road” (Новый Шелковый путь» набрала больше желающих поучаствовать, чем могла вместить аудитория – как сказал один из панелистов «нам, похоже, выделили самую маленькую аудиторию во всем гигантском комплексе Академии». Участников дискуссии можно было разделить на три лагеря»: китайцы, которые спокойно, как броненосец рассказывали про свой проект, не обращая внимания на все остальные темы; представитель России, который пытался доказать, что проект Евразийского союза нужно рассматривать, как равный китайскому, и что речь должна идти «о сопряжении» двух интеграционных проектов (лучшим примером такого сопряжения стал рассказ об автобане, которой строит Китай и который по замыслу должен дойти от Шанхая до Европы, и проект которого пока завершается в Оренбурге, на что российские представители рассказали о том, что мы хотим построить железную дорогу Москва-Казань – как можно «скрестить ежа и ужа», если, тем более, между ними 600 километров? – осталось для меня загадкой); и представители Киргизии и Казахстана, которые четко и внятно говорили, что ЕврАзЭс в нынешнем виде стал никому не нужной бюрократической надстройкой, не играющей никакой значимой роли в принятии решений и не способствующий реальной интеграции, и что развивать этот проект без ориентации на Китай и его экономику просто невозможно. В общем, ничего лучше басни «Лебедь, рак и щука» не может рассказать о ходе дискуссии. Третья дискуссия, о кратко- и долгосрочных принципах денежной политики меня привлекла профессионально, хотя никаких громких имен среди выступавших не было. Дискуссия удалась в том плане, что были разные точки зрения, которые были аргументированы и временами сильно оппонировали друг другу, и не удалась потому, что большое количество выступавших почти не оставило времени на вопросы и ответы. (Если где-то в сети можно найти видеозапись этого Круглого стола, то сильно рекомендую посмотреть, как минимум, выступление Натальи Орловой об инфляционных рисках и Олега Солнцева о том, как ЦБ создает искажения в д

0  0
16.01.2017 10:55
- гость -

Тем не менее, одну тему удалось поставить на обсуждение: как разорвать порочный круг жесткой денежной и бюджетной политики (при этом представители Банка России и Минфина называли бюджетную политику мягкой), которые сильно тормозят экономический рост и лишают бюджет доходов, заставляя его еще больше ужесточать свою политику? Ответ меня не вдохновил: от нас ничего не зависит, нужно ждать начала структурных реформ.

Подводя итоги своего участия в Форуме, я не могу скрыть разочарования: серьезного разговора на вынесенную в название Форума тему – «Выбор приоритетов» - я не услышал. Так же как не услышал от представителей правительства рассказа о том, что они собираются делать в ближайший год (не считая того, что вести активную борьбу за сохранение своих кресел). И, самое печальное, от тех экспертов, которых принято называть независимыми, я не услышал ни одного тезиса, выражавшего несогласие той политикой, которую проводит Кремль «и лично Владимир Владимирович Путин», или ставящих под сомнение те решения, которые предлагал «лично Алексей Леонидович». А без такой дискуссии Гайдаровский форум превратился в обычный партхозактив.

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16.01.2017 10:58
- гость -

Хорошая сделка: уран в обмен на продовольствие. Надо брать, Дональд плохого не посоветует!

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16.01.2017 11:09
- гость -

Трамп хороший... он санкции с Путина и друзей его снимит... в обмен на бомбы которыми Вовка машит...

0  0
16.01.2017 11:17
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 09:49 Пиндосы ввели санкции,а потом ставят условия на которых могут их отменить. --- Естественно. Ведь отменить санкции может только тот, кто их ввел.

PS Калибр почему-то считает ,что речь идёт о сокращении ядерного потенциала только России,доводя тайные мысли Трампа до широкой публики --- Ну почему же только России? Двустороннее сокращение, конечно. Только у РФ кроме ядерного - другого потенциала в загашнике не наблюдается.

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16.01.2017 11:19
- гость -

- гость - 16 января 2017 г. 10:55

Понятно, что вам платят за количество символов в сообщении. Но своей нечитаемой белибердой вы засоряете десятки форумов.

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