Фото: jpghoto.ru
Утро понедельника, 16 января, началось в Барнауле с восьмибалльных пробок, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на перекрестках проспекта Космонавтов и улицы Попова (скорость движения – 5-10 км/ч), на пересечении улицы Малахова и Власихинской (3-5 км/ч), а также на отрезке Павловского тракта после кругового перекрестка (5 км/ч).
Кроме этого, пробки образовались на перекрестке Юрина – Матросова, улице Советской Армии, Челюскинцев, отдельных участках улицы Малахова, проспектов Космонавтов, Красноармейского и Ленина, а также на проспекте Строителей, улице Северо-Западной и Аванесова.
Комментарии
Снег не убирается! На некоторых улицах со встречной машиной разъезжаешься в миллиметрах. Снег идет, но не так сильно. Власти попросту наложили на уборку снега и убирать его нечем, то что есть - мизер! Мы живем в Сибири, а рапортуют так как будто такое количество осадков выпало в субтропиках. Нашему чудо губернатору надо было 230 млн. рублей не в мост через Барнаулку вкладывать, а покупать снегоуборочную технику! Властям ПОЗОР! ТАКОЙ ВЛАСТИ У НАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
зато на гоголя у администрации скребочком до асфальта скребут у стройки. и в ковш ссыпают.. цельный день. монотонно так.. и немного скорбя.
все двухполосный дороги превратились в однополосные, все однополосные - в полторы колеи. О строительстве какой объездной может идти речь? Она нужна федеральщикам! Городу она не нужна!
16.01.2017 09:25 - ремонт мостов за федеральные деньги, 16.01.2017 09:50 - объездная тоже за федеральные, городские деньги не причЕм их так растаскиваю каждый год, без всяких проектов, примеров "море", например проез между Ленинским и Калинина в районе "Геомаркета" - одну полосу не чистили с октября, на прошедших выходных почистили как попало, аж смешно становится, но более чем уверен, что при проверке окажется, что чистили по документам еженедельно минимум.....а откуда вы думаете берется соляра на левых "АЗС" где заправляются многие фуры? Страна торгашей....