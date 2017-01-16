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Утро понедельника, 16 января, началось в Барнауле с восьмибалльных пробок, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на перекрестках проспекта Космонавтов и улицы Попова (скорость движения – 5-10 км/ч), на пересечении улицы Малахова и Власихинской (3-5 км/ч), а также на отрезке Павловского тракта после кругового перекрестка (5 км/ч).

Кроме этого, пробки образовались на перекрестке Юрина – Матросова, улице Советской Армии, Челюскинцев, отдельных участках улицы Малахова, проспектов Космонавтов, Красноармейского и Ленина, а также на проспекте Строителей, улице Северо-Западной и Аванесова.