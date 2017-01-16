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Самолет А321 немецкой компании Lufthansa совершил экстренную посадку в московском Домодедово из-за технической неполадки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В Домодедово также уточнили, что самолет, летевший по маршруту Франкфурт-на-Майне – Москва, благополучно аварийно сел в 22:30 по московскому времени. Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах добавляет, что причиной посадки стало повреждение лобового стекла и возможное возгорание в кабине. Подчеркивается, что возгорание членам экипажа удалось ликвидировать своими силами, а повреждение стекла вызвал перегрев.