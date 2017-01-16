Фото: mota.ru
Одноклассники тамбовского подростка, которого подозревают в убийстве отца, бабушки и сестры, рассказали, что парень был сатанистом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".
Напомним, по данным следствия, инцидент произошел утром в субботу, 14 января. 17-летний Киреев зарубил топором 67-летнюю бабушку, 14-летнюю сестру и 43-летнего отца, пока они спали. Последний скончался в больнице, остальные – на месте.
Одноклассники охарактеризовали парня как нелюдимого, но спокойного и бесконфликтного человека. В последнее время, по словам детей, Киреев был подавлен и выражал желание изменить свою жизнь. Также он называл себя сатанистом и ходил во всем черном, отмечают они.
Подросток задержан правоохранителями. По факту убийства двух и более лиц возбуждено дело.
Комментарии
всех этих "сатанистов" надо еще в детском возрасте к ногтю прижимать
Маленького Ванечку Гранштейн к ногтю прижмешь, вы же первые хай подымете! Нет? Воспитывать надо детей...
Если бы психическое здоровье зависело только от воспитания...
и каким боком тут сатанизм? Чикатило Мэнсона не слушал, на кладбище ночью не прыгал, Евсюков в черных одеждах не ходил. Лишь бы ляпнуть сенсацию
Я один прочитал заголовок новости как "Одноклассники назвали <b>сталинистом</b>..."?..
Тварь он, надо же таким было вырасти. И ведь жить будет когда-то на свободе.
Теперь он точно изменил свою жизнь, может даже в черном оставят. Трудотерапию ему бы вовремя, и подальше от интернета.
к Бобокуловой его отправят