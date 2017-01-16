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Одноклассники тамбовского подростка, которого подозревают в убийстве отца, бабушки и сестры, рассказали, что парень был сатанистом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

Напомним, по данным следствия, инцидент произошел утром в субботу, 14 января. 17-летний Киреев зарубил топором 67-летнюю бабушку, 14-летнюю сестру и 43-летнего отца, пока они спали. Последний скончался в больнице, остальные – на месте.

Одноклассники охарактеризовали парня как нелюдимого, но спокойного и бесконфликтного человека. В последнее время, по словам детей, Киреев был подавлен и выражал желание изменить свою жизнь. Также он называл себя сатанистом и ходил во всем черном, отмечают они.

Подросток задержан правоохранителями. По факту убийства двух и более лиц возбуждено дело.