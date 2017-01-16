Всемирный день религии, ежегодно отмечающийся в третье воскресенье января, в 2017 году выпал на 15 января. Появился этот праздник по инициативе ООН в конце 1950-го, а учредили его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

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