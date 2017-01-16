Всемирный день религии, ежегодно отмечающийся в третье воскресенье января, в 2017 году выпал на 15 января. Появился этот праздник по инициативе ООН в конце 1950-го, а учредили его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.
Так как вопрос веры играет большую роль для многих, редакция Amic.ru подготовила тест на тему, какая религия подходит именно вам. Еще не определились? Отвечайте на вопросы и смотрите свой результат.
Комментарии
а где православный крест
Эм... А что, кроме обезьян, рыбок и свиней нет домашних животных?))) Бред какой-то. 16.01.2017 10:10 - гость - В суд за оскорбление чувств православных можно подать)))
"Мужайся ж, презирай обман, Стезею правды бодро следуй, Люби сирот, и мой Коран Дрожащей твари проповедуй"(А.С.Пушкин. Подражание Корану))
религия – это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора. ++++++++++++ Мне одному кажется , что в нашей стране - с точностью до наИборот ? * куда ж нам ,православным атеистам, податься ?
Трындец, я оказывается мусульманин. Аллах акбар
мы любую пропьем и Аминь!
Вот так живёшь,хлеб жуёшь,квас пьёшь-хоп! и тебя уже к мусульманам приплюсовывают.)
А поберушек я крайне настоятельно прошу незамедлительно отойти в сторону! А где такой ответ? или я только один такой "воспитанный" ?!
По заголовку - это что мода?
Я на 3 вопроса не могу ответить, т.к. там нет правильного ответа. Ваш тест такого не понимает.
Бред...Где вариант, что не подходит ни одна? И вообще уже пора начинать говорить о религии в прошедшем времени...Ее место - свалка истории...
В 1953 году в школах еще преподавали Логику. Потом решили ее убрать, ибо зачем люди с правильными мозгами? С невеждами легче управляться.
Не верьте в эту чушь, верьте вот в эту чушь
Ай-вей, христианин, аднака. Вот только наши боги нас рабами не называли. Это к традиционным религиям в нашей стране. И отчего-то в тесте нет вариантов ответа - пройду мимо (нищего), кошка, как животное. В тесте все подгоняется под одну книжку Ближнего востока и многие книжки Индии
Бред полный!
Ислам
- гость - 16 января 2017 г. 10:40 Я на 3 вопроса не могу ответить, т.к. там нет правильного ответа. Ваш тест такого не понимает. --- Направо пойдешь коня потеряешь, прямо пойдешь голову потеряешь, налево пойдешь и коня и голову потеряешь
тест на редкость бредовый